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محافظات

بعد تردد شائعات عن تصفية بعضهم.. نائب السويس يبحث مشاكل عمال محاجر مع نائب المحافظ

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:36 م
صدى البلد
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حسن غنيمة

قال النائب عبد الحميد كمال إنه تلقي العديد من الشكاوى والاستفسارات من العاملين فى مشروع المحاجر بمحافظة السويس والذين عبروا عن تخوفاتهم من اي تأثيرات سلبية مالية او وظيفية او تصفيتهم بسبب ما يتردد عن توزيع البعض منهم على اعمال اخري بمشاريع المحافظة الخدمية والانتاجية .


وأضاف النائب فى بيان اعلامي أنه اتصل على الفور بـ  د. عبد الله رمضان نائب المحافظ باعتباره المسئول الاول عن المشروعات الانتاجية والخدمية التابعة لصندوق الخدمات والتنمية المحلية بالمحافظة .


وقال نائب المحافظ ردا على تخوفات وانزعاج العاملين بمشروع المحاجر نصًا: " لا توجد اضرار او تصفية او مساس بالاوضاع المالية والوظيفية لكافة العاملين بمشروع المحاجر .. وان ما سوف يتم هو عملية ادارية بحته لاعادة هيكلة وتنظيم للاستفادة من القدرات البشرية للعاملين فى المحاجر وتوزيع مهام جديدة علي بعض المشروعات بسبب تطوير قدرتها فى اطار تنمية وتطوير باقي المشروعات فى المحافظة".


وأضاف " ان ما سوف يتم عمله هو جهد اداري وتنظيمي لن يضار منه اي عامل احتراما للقانون واللوائح والانسانية ".


وأكد الدكتور عبد الله رمضان حرص المحافظة برئاسة اللواء عبد المجيد صقر على كافة العاملين بالمشروع.


وتوجه النائب عبدالحميد كمال بالشكر لمحافظ السويس ونائبه على هذا الحرص خصوصًا وان مشروع المحاجر يعتبرًا نموذجا للنجاح وقد حقق ما يزيد 230 مليون جنيه عن العام الماضي وبتحقيق مستهدفات جيدة لموارد المحافظة بفضل جهود العاملين والمهندسين ومدير المشروع ابن السويس اللواء خالد سعد.


وأوضح أن اطلاع العاملين بالمحاجر على ما دار مع نائب المحافظ يأتي فى اطار اعمال الشفافية والمصارحة التى تعودنا عليها دوما، مؤكدا أنه يستهدف المصلحة العامة وعدم الاضرار المالي او الاستقرار الانساني لجميع العاملين احتراما للقانون والانسانية.

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