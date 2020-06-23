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أخبار البلد

3 إجراءات تتخذها غرفة الغوص لـ دعم أعضائها.. تعرف عليها

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:47 م
غرفة الغوص
غرفة الغوص
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محمد الاسكندرانى
أعلنت غرفة سياحة الغوص والانشطة البحرية، عن تخفيض ٥٠٪؜ اشتراكات العضوية، بالإضافة الى الإعفاء الكامل من مصروفات التجديد لبطاقات مزاولة المهنة، للعام الحالي الذي شهد أزمة القطاع الحالية المتعلقة بفيروس كورونا COVID-19 .

وأوضحت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية أنه استكمالًا للتفاعل مع الأزمة والآثار السلبية المترتبة على القطاع السياحي والعاملين به من جراء الإجراءات الدولية الاحترازية والوقائية، لمكافحة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى ما تم الإعلان عنه مسبقًا من إجراءات بالتقدم للحكومة المصرية بطلبات لدعم المنشآت السياحية والعاملين بها.

وفي إطار الدعم المباشر من جانب الغرفة لأعضائها، للحد من الآثار السلبية والضرر الواقع على القطاع السياحى ، وأعضاء الغرفة بسبب مواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد، أصدر مجلس إدارة الغرفة القرارات التالية:

1-تخفيض اشتراكات تجديد العضوية:
-تخفيض 50 % عند تجديد العضوية على أن تستفيد كل منشأة مرة واحدة فقط 
-حالة عدم تجديد العضوية لـ المتأثرين بالأزمة لن يتم المطالبة بقيمة الاشتراكات المتأخرة لمدة سنة 
-للأعضاء التى سبق لها تجديد العضوية لمدة سنتان أو ثلاثة من قبل ستستفيد من  التخفيض 
-حالة إثبات مخالفة أى منشأة بدون عضوية سارية ان تستفاد من مبادرة التخفيض 

2– تخفيض اشتراكات العضوية للمنشآت الجديدة المتقدمة للغرفة:
- تخفيض 50 % لاشتراكات العضوية للمنشآت الجديدة المتقدمة للغرفة حتى 30 يونيو 2021

3– إعفاء من مصروفات تجديد بطاقات مزاولة المهنة للعاملين لعام 2020:
-إعفاء 100% من قيمة التجديد وذلك بمد العمل بالبطاقات الصادرة من الغرفة والمنتهية بتاريخ 31 يناير 2020 لتنتهى 31 يناير 2021 دون تحمل أى أعباء .
-تخفيض 50% للمتقدمين لأول مرة لإصدار بطاقات مزاولة المهنة للسنة الحالية مع التقدم عن طريق البوابة الإلكترونية للغرفة وسوف يُعلن عن الموعد بمنشور لاحق.
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