بعد إعلانه موعد امتحانات الفرق النهائية .. #وزير_التعليم_العالي يتصدر تويتر

تصدر هاشتاج #وزير_التعليم_العالي، قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا عبر موقع تويتر عقب إعلانه موعد إمتحانات طلاب الفرق النهائية لنهاية العام الدراسي وآليات انعقادها لحماية الطلاب واتباع الإجراءات الإحترازية.

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وعقد المجلس اليوم الثلاثاء الموافق 23/6/2020 جلسته رقم(701) برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبحضور د. محمد لطيف الأمين العام للمجلس ورؤساء الجامعات.

وفى بداية الجلسة أطمئن الوزير من رؤساء الجامعات علي انتظام سير عملية تقييم طلاب سنوات النقل وفقًا للقواعد والإجراءات التي سبق وان أقرها المجلس الأعلى للجامعات وكذا علي اخر استعدادات الجامعات لإجراء إمتحانات الفرق النهائية للكليات بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2019/2020.

وأوضح: "تبدأ أعمال إمتحانات السنوات النهائية بكافة الجامعات والمعاهد إعتبار من 1/7/2020 ويترك لمجالس الجامعات إعتماد مواعيد وجداول امتحانات الفصل الدراسى الثاني بالكليات المختلفة بالجامعة وفقا لظروف كل جامعة على حده".

كما اكد وزير التعليم العالي على ضرورة تطبيق الجامعات لكافة الاجراءات الاحترازية والوقائية وفقًا للمعايير المعلن عنها من قبل منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة وذلك حرصًا على صحة وسلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم و العاملين بالجامعات.





وأكد المجلس الأعلى للجامعات أنه نظرًا لظروف حظر الطيران وعدم انتظامه يجوز لطلاب السنوات النهائية من الوافدين الموجودين فى الخارج أداء الامتحانات وفقًا للجداول المعلنة من الجامعات ومن يتعذر عليه الحضور يتم امتحانهم فى أول إنعقاد يلى حضورهم عند انتظام حركة الطيران ورفع الحظر الجوى.

كما أقر أن تتولى الجامعات تنظيم جداول الامتحانات التحريرية للدراسات العليا وفقًا للسعة الاستيعابية للحرم الجامعي وبما يحقق الشروط الاحترازية المعتمدة من مجلس الجامعة على أن تجرى وفقًا لظروف كل جامعة ويفضل عدم تزامنها مع امتحانات مرحلة البكالوريوس.