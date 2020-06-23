AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

نشرة الفن.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة.. أحمد العوضى ينشر فيديو جديدا.. منى ممدوح تثير الجدل على انستجرام

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 03:52 م
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية :


نشرت الفنانة منى ممدوح عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صور جديدة من أجازتها الصيفية.


نشر الفنان احمد العوضى فيديو له اثناء ممارسة ابعض التدريبات من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".


تعرضت جانا ابنة النجم عمرو دياب لهجوم حاد من قبل متابعيها بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بسبب نشر صورة جريئة لها. 


حل النجم العالمي ويل سميث ضيفا على برنامج  Red Table الذي تقدمه زوجته الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث، وتحدث خلال لقائه عن الأبوة وعلاقته بأبنائه.  


حرصت الفنانة لقاء سويدان، على تهنئة الفنانة نرمين الفقي، بعيد ميلادها من خلال نشر صور تجمعهما عبر حسابها بـ"إنستجرام".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد.. كيف احتفلت نرمين الفقى بعيد ميلادها

نرمين الفقي تحتفل بعيد ميلادها على طريقتها الخاصة.. شاهد

بكى أمام زوجته الثانية.. ويل سميث: شعرت بالدمار عند الانفصال من زوجتي الأولى

نتمنى لك الحب والسعادة والنجاح.. لقاء سويدان تهنئ نرمين الفقي بعيد ميلادها

ترشيحاتنا

التواصل مع الجهات المعنية بشأن التجنيد.. الأعلى للجامعات: انتهاء العام الدارسي الحالي 15 سبتمبر

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لاستعراض قرارات لجنة أزمات كورونا

فتح دور العبادة والمقاهي.. 8 قرارات حكومية جديدة لعودة الحياة لطبيعتها

بكرة هبقى مليونير.. قاتل بنت عمته في قنا: قتلتها وولعت في جثتها عشان المقبرة الفرعونية

سماع دوي انفجارات في الرياض.. مواطنون يشيدون بدور قوات الحرس.. ماذا حدث؟

وزير الشباب: تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ فتح الأندية وعودة النشاط الرياضى

AdvertisementS

ضاجعها بعد قتلها.. تفاصيل مقتل طالبة أمام رضيعها في الدقهلية بتخطيط من الزوج

القرار بيد كل وزير.. الحكومة: كل مؤسسة تحدد نسب تواجد الموظفين وفقا لاحتياجاتها

مواعيد الحظر الجديدة.. الحكومة: فتح المساجد والكنائس اعتبارا من السبت باستثناء الصلوات الأسبوعية

هل رفعت الحكومة الحظر نهائياً ؟ .. مصدر بالحكومة يجيب

خطأ ستندم عليه إثيوبيا في مذكرتها بمجلس الأمن.. فقرة تفضح نيتها عدم الالتزام بـ تعهداتها

أنت مسلمة.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة

فتح دور العبادة والمقاهي.. 8 قرارات حكومية جديدة لعودة الحياة لطبيعتها

عبر الفيديوكونفرانس.. إدارة أزمة كورونا تستعرض القرارات الجديدة لتطبيقها أول يوليو

بضوابط محددة.. استثناء أصحاب المطاعم والكافيهات من إجراءات كورونا

مدبولي : فتح المطاعم والمقاهي بداية من 27 يونيو

أفضل من دول كبرى.. رئيس الوزراء: حققنا نجاحا معقولا فى مواجهة كورونا

مؤتمر صحفي لرئيس الوزراء لاستعراض قرارات لجنة أزمات كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد فتح المقاهي بدونها.. أضرار الشيشة ودورها في زيادة عدوى كورونا

بعد عودة الحياة لطبيعتها .. ملعقة سحرية لتقوية المناعة قبل الخروج من المنزل

بالكمامة وملابس البحر.. بريتني سبيرز وحبيبها يتمتعان بالشاطئ