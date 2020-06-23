نشرة الفن.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة.. أحمد العوضى ينشر فيديو جديدا.. منى ممدوح تثير الجدل على انستجرام

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية :









نشرت الفنانة منى ممدوح عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صور جديدة من أجازتها الصيفية.









نشر الفنان احمد العوضى فيديو له اثناء ممارسة ابعض التدريبات من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".







