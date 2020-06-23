نشرة الفن.. هجوم على ابنة عمرو دياب بسبب صور جريئة.. أحمد العوضى ينشر فيديو جديدا.. منى ممدوح تثير الجدل على انستجرام

نشر موقع "صدى البلد" الاخباري، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها معكم في السطور التالية :
نشرت الفنانة منى ممدوح عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، صور جديدة من أجازتها الصيفية.
نشر الفنان احمد العوضى فيديو له اثناء ممارسة ابعض التدريبات من خلال حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام".
تعرضت جانا ابنة النجم عمرو دياب لهجوم حاد من قبل متابعيها بحسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام، بسبب نشر صورة جريئة لها.
حل النجم العالمي ويل سميث ضيفا على برنامج Red Table الذي تقدمه زوجته الممثلة الأمريكية جادا بينكيت سميث، وتحدث خلال لقائه عن الأبوة وعلاقته بأبنائه.
حرصت الفنانة لقاء سويدان، على تهنئة الفنانة نرمين الفقي، بعيد ميلادها من خلال نشر صور تجمعهما عبر حسابها بـ"إنستجرام".