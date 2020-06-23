مستقبل وطن يواصل أعمال التطهير.. ويوزع كراتين مواد غذائية بـ كفر الشيخ .. صور

واصل حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ توزيع كراتين المواد الغذائية وتوزيع الكمامات، فضلًا عن أعمال التطهير والتعقيم بمركز دسوق وذلك فى إطار الدور المجتمعى للحزب برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.









وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.









يأتي ذلك تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم بالمحافظة.









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وقال جعفر، إن أمانة مركز دسوق قامت بتوزيع 400 كرتونة مواد غذائية بقريتي كفر المندور وكفر السودان على الأسر المتضررة من الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.









وأشار أمين التنظيم بالحزب بمحافظة كفر الشيخ، إلى أن أمانة الشباب بمركز دسوق، قامت بتطهير الموقف العمومى بدسوق بالإضافة إلى توزيع 500 كمامة على المواطنين وتوزيع منشور يوضح كيفية التعامل مع هذه المرحلة للمواءمة بين العمل والإنتاج واتباع الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة ووزارة الصحة لتفادى انتشار فيروس كورونا وذلك باشراف عادل النجار أمين الحزب بالمركز.









ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية وفى إطار الفعاليات والمبادرات التى ينظمها حزب فى جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.