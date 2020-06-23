AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مستقبل وطن يواصل أعمال التطهير.. ويوزع كراتين مواد غذائية بـ كفر الشيخ .. صور

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:49 م
أعمال الرش والتعقيم
أعمال الرش والتعقيم ضد فيروس كورونا
Advertisements
محمود زيدان
واصل حزب مستقبل وطن بمحافظة كفر الشيخ توزيع كراتين المواد الغذائية وتوزيع الكمامات، فضلًا عن أعمال التطهير والتعقيم بمركز دسوق وذلك فى إطار الدور المجتمعى للحزب برعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.


وذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف الأمين العام والنائب الأول لرئيس الحزب.


يأتي ذلك تحت إشراف المهندس فوزى الرفاعى أمين الحزب بمحافظة كفر الشيخ، والمحاسب أحمد جعفر أمين التنظيم بالمحافظة.


اقرأ أيضا:



وقال جعفر، إن أمانة مركز دسوق  قامت بتوزيع 400 كرتونة مواد غذائية بقريتي كفر المندور وكفر السودان على الأسر المتضررة من الإجراءات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا.


وأشار أمين التنظيم بالحزب بمحافظة كفر الشيخ، إلى أن أمانة الشباب بمركز دسوق، قامت بتطهير الموقف العمومى بدسوق بالإضافة إلى توزيع 500 كمامة على المواطنين وتوزيع منشور يوضح كيفية التعامل مع هذه المرحلة للمواءمة بين العمل والإنتاج واتباع الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الحكومة ووزارة الصحة لتفادى انتشار فيروس كورونا وذلك باشراف عادل النجار أمين الحزب بالمركز.


ويأتي ذلك في إطار السياسة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤسسات الدولة المصرية وفى إطار الفعاليات والمبادرات التى ينظمها حزب فى جميع المحافظات لتلبية احتياجات المواطنين.
مستقبل وطن يواصل أعمال التطهير.. ويوزع كراتين مواد غذائية بـ كفر الشيخ .. صور
مستقبل وطن يواصل أعمال التطهير.. ويوزع كراتين مواد غذائية بـ كفر الشيخ .. صور
مستقبل وطن يواصل أعمال التطهير.. ويوزع كراتين مواد غذائية بـ كفر الشيخ .. صور
مستقبل وطن يواصل أعمال التطهير.. ويوزع كراتين مواد غذائية بـ كفر الشيخ .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مستقبل وطن يواصل حملة مواجهة كورونا فى كفرالشيخ .. صور

مستقبل وطن يوزع كراتين غذائية و100 طن بطاطس في كفر الشيخ.. صور

مستقبل وطن يوزع 2000 كرتونة مواد غذائية في كفر الشيخ.. صور

1000 كرتونة غذائية.. مستقبل وطن يدعم الأسر المتضررة بمركز بيلا

مستقبل وطن يوزع 7 آلاف كرتونة مواد غذائية في كفر الشيخ.. صور

حياة كريمة.. مستقبل وطن يوزع 7 آلاف كرتونة غذائية في كفرالشيخ

ترشيحاتنا

أجواء رومانسية.. غادة عبد الرازق مع زوجها فى جلسة ليلية.. فيديو

تتواصل مع مجلس الأمن للتعطيل.. أحمد موسى: أحدى الدول الافريقية « بتلعب » في ملف سد أثيوبيا

هل يسمع الميت من يزوره في قبره؟.. أمين الفتوى يوصي بـ 3 أمور

موقف الموظفين بعد قرار عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.. الحكومة توضح.. فيديو

استهدف تجمعات المرتزقة.. العربية: الجيش الليبي يرفض شروط تركيا لوقف إطلاق النار

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من بطولة الدوري

AdvertisementS

عاجل.. ليبيا.. سماع دوي انفجارات في محيط سرت بعد تحليق طيران حربي

بعد تصديق السيسي..رسوم جديدة على 10 خدمات بقانون رسم التنمية..السجائر وعقود اللاعبين أبرزها

بعد عودة الحياة لطبيعتها .. ملعقة سحرية لتقوية المناعة قبل الخروج من المنزل

القرار بيد كل وزير.. الحكومة: كل مؤسسة تحدد نسب تواجد الموظفين وفقا لاحتياجاتها

الحكومة تكشف العقوبة المنتظرة لـ مخالفي القرارات الاحترازية

تتواصل مع مجلس الأمن للتعطيل.. أحمد موسى: أحدى الدول الافريقية « بتلعب » في ملف سد أثيوبيا

مرتضى منصور يعلن موقف الزمالك من بطولة الدوري

هالة زايد من الفيوم تطالب المواطنين بالإقبال على حملة 100 مليون صحة

موقف الموظفين بعد قرار عودة الحياة إلى طبيعتها بشكل تدريجي.. الحكومة توضح.. فيديو

حالة وحيدة تجبر الحكومة على العودة لتشديد الإجراءات.. تعرف عليها

قرارات رادعة للمتقاعسين.. رئيس الوزراء: عدم انتظام بعض الأطقم الطبية سبب تفاقم الإصابة بكورونا.. فيديو

بعد ارتفاعه 2% عالميا.. اقتصادية النواب تكشف مصير أسعار البنزين في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بماكياج ناعم.. ماجى بو غصن تتألق بإطلالة جريئة .. شاهد

منافس تيسلا .. لوسيد إير تحدد موعد طرح سيدان الكهربائية الجديدة| فيديو وصور

بدون ماكياج.. ريا أبى راشد بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام..شاهد