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أخبار العالم

أمريكا وفرنسا: لا نؤيد ما يفعله الحوثي .. وما حصل اعتداء على السعودية

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 09:37 م
التحالف العربي يقاوم
التحالف العربي يقاوم الحوثيين
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قسم الخارجي
رفض مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، العدوان الحوثي على أراضي المملكة العربية السعودية، في نفس الوقت الذي رفضت فيه الخارجية الفرنسية انتهاكات الحوثي، وذلك وفق ماذكرت وسائل إعلام متفرقة.


ورفضت دول عديدة في العالم الانتهاكات الحوثية واعتدائها على الأراضي السعودية، معتبرة الهجمات الحوثية تصعيد كبيرًا.


قال مسئول الخارجية الأمريكي، إن ندعو ميليشيات الحوثي لقبول وقف كامل لإطلاق النار والانخراط بشكل بناء في المسار السياسي الذي تقوده الأمم المتحدة لإنهاء الصراع المستمر في اليمن.


اتهمت أمريكا الحوثي بالعدوان على السعودية بدعم إيران، حيث ذكر مسئول الخارجية الأمريكية" إننا نشعر بقلق عميق إزاء عدوان ميليشيات الحوثي مستخدمة دعم إيران وأسلحتها".


واعتبر مسئول الخارجية أن هذه الهجمات تنتهك القانون الدولي وتهدد السلم والأمن في المنطقة.


ودعا المسئول الأمريكي إيران على وقف التخريب في المنطقة ، وقال إن واشنطن تدعو الحرس الثوري الإيراني إلى وقف تهريب الأسلحة إلى ميليشيات الحوثي.


من جانبها، أدانت فرنسا التصعيد الحوثي، واعتبرته مانعا من الحل السياسي، في تكرار للرفض الفرنسي للاعتداءات الحوثية.
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