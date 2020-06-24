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برلمان

عضو اقتصادية النواب يوضح السبب فى ارتفاع أسعار الذهب

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 04:01 ص
اسعار الذهب
اسعار الذهب
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حسن رضوان
قال عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن سبب ارتفاع أسعار الذهب فى العالم هو انخفاض حركة التجارة العالمية والاستثمارات.

وأكد "الجوهرى" لـ"صدى البلد"، أن أغلب المستثمرين حول العالم يقومون باستثمار أموالهم فى مجالات عديدة، ولكن بعد ظهور فيروس كورونا فى البلاد وانحصار الاستثمار أدى تباعد المستثمرين عن الأسواق وتوجيه استثماراتهم فى الذهب.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن توجه العديد من المستثمرين إلى الاستثمار فى الذهب رفع أسعار المعدن النفيس عالميًا، أما بالنسبة للوضع فى مصر فان أغلب المستثمرين كانوا دائما يستثمرون أموالهم فى أذون الخزانة المصرية أو الأسواق الناشئة وظهور أزمة كورونا قاموا بتغيير اتجاهاتهم الى الاستثمار فى الذهب.

وتابع النائب حديثه": من المتوقع انخفاض أسعار الذهب مرة أخرى بعد انتهاء أزمة كورونا وتحسن الوضع الاقتصادى".

وكان ذلك بعد أن صعدت أسعار الذهب عالميًا خلال تعاملات امس الثلاثاء، مع ترقب الإفصاح عن بيانات النشاط الاقتصادي ووسط مراقبة مستجدات موجة ثانية من وباء كورونا.


وينتظر المستثمرون بيانات النشاط الصناعي والخدمي في الولايات المتحدة والمقرر إعلانها اليوم، بعد أن أظهرت الأرقام في منطقة اليورو التحول إلى التعافي البطيء بعد الركود القياسي.

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 كما يظل تزايد جديد في أعداد المصابين بوباء كورونا في الارتفاع حول العالم، فيما يعتقد أنه موجة ثانية للوباء، وهو الأمر الذي يعزز إقبال المستثمرين على الملاذ الآمن.

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