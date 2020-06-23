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أخبار العالم

الوزراء السعودي: أمن مصر من أمن المملكة والعرب.. ونشجب العدوان التركي والإيراني والإسرائيلي

الثلاثاء 23/يونيو/2020 - 11:08 م
صدى البلد
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حسام رضوان
أكد مجلس الوزراء السعودي خلال انعقاده اليوم الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز على ما أكدته المملكة خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي بشأن تهديد حكومة الاحتلال الإسرائيلية بضم أجزاء من أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967، كذلك موقفه الداعم لأمن مصر بشأن التطورات في الأزمة الليبية.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، شدد بيان الوزراء السعودي على أن أمن مصر جزء لا يتجزأ من أمن المملكة والأمة العربية بأكملها، ويجدد إدانة المملكة وشجبها للعدوان التركي والإيراني على الأراضي العراقية.

 كما أشار إلى ضرورة تطبيق القرارات الدولية، وأن إعلان الاحتلال الإسرائيلي ضم أراض فلسطينية يعد اعتداء سافرًا على قرارات الشرعية الدولية، وتصعيدًا خطيرًا يهدد فرص استئناف عملية السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والمطالبة بأهمية اتخاذ موقف إسلامي موحد تجاه خطط وإجراءات العدوان الإسرائيلي، والتحرك بفاعلية لاتخاذ موقف دولي جاد وواضح، يلزم إسرائيل بإيقاف مخططاتها العدوانية، ويحترم سيادة دولة فلسطين، وسلامة أراضيها وأمن مواطنيها.

كما جدد المجلس إدانته لاستمرار المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران إطلاق الصواريخ البالستية، والطائرات دون طيار، في محاولات متعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المملكة، مؤكدًا أنها أعمال إرهابية ومحاولات عبثية وهمجية.

كما جدد المجلس، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجيرات الإرهابية التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول، وفي شمال نيجيريا، وفي محافظة ديالى بالعراق، وأدت إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى، وتأكيد رفض المملكة للأعمال الإرهابية بأشكالها وصورها كافة، معبرًا عن العزاء لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب تلك الدول الشقيقة، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

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