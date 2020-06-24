حمدي بخيت: تركيا تتدخل في أراضٍ عربية وتتحدى المجتمع الدولي والإقليمي.. فيديو

قال اللواء حمدي بخيت مستشار اكاديمية ناصر العسكرية وعضو مجلس النواب ، إن الموقف علي الأرض في ليبيا هو وجود حكومة غير شرعية وهي حكومة السراج، ووجود برلمان وطني به جميع طوائف الشعب الليبي، ووجود الجيش الوطني الليبي .





وأضاف حمدي بخيت، خلال حواره في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور، أن السراج استقوى بوجود تركيا وقام بعمل اتفاق استراتيجي دون ان يرخص له بذلك وقامت كل القوى الليبية برفض ذلك الاتفاق لأنه غير شرعي .





وأوضح حمدي بخيت ، أن تركيا استخدمت الاراضي الليبية لاعادة تمركز عناصر الميليشيات، وعناصر من جيش النصرة في سوريا .





وأشار إلى أن قوات حفتر قامت بالضغط علي السراج في طرابلس، وكادت تقضي عليهم، وقامت بمحاصرة طرابلس فترة طويلة، لولا انا أرادت الحفاظ علي الأرواح الليبية.



