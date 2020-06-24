10 سيارات كادت تختفي من الشارع المصري

بالطبع كل مرحلة ولها احتياجاتها ومتطلباتها، هذا ما ينطبق على السيارات القديمة التي كادت أن تختفي من السوق والشارع المصري لأكثر من سبب أولها إنشاء الكثير من الكباري التي جعلت سرعة السيارات تزيد.

فضلًا عن إنشاء شبكة طرق سريعة تتطلب السير عليها بسيارات ذات قدرات ومحركات ذات سعة عالية، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة في مصر، مما أدى إلى البحث عن سيارات مزوّدة بالتكييف للتغلب على الطقس الحار.





لجأ قائدو السيارات إلى شراء الحديث منها واستبدال السيارات القديمة بالحديثة، فأصبحت سيارات الـ«مرسيدس .. بي إم دابليو .. ميتسوبيشي .. تويوتا».. أفضل الماركات التي يبحث عنها المصريون في الفترة الحالية نظرًا لمميزاتها الهائلة.





لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري في التقرير التالي أبرز السيارات التي كادت تختفي من الشوارع المصرية:





1- فيات 127





2- فيات 128





3- بيجو 504





4- بيجو 505

5- سيارة لادا





6- فولكس فاجن بيتل





7- مازدا 323





8- داتسون





9- زاستافا







