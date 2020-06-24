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سيارات

10 سيارات كادت تختفي من الشارع المصري

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:02 ص
10 سيارات كادت أن
10 سيارات كادت أن تختفي من الشارع المصري
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منة الله عبد الحميد
بالطبع كل مرحلة ولها احتياجاتها ومتطلباتها، هذا ما ينطبق على السيارات القديمة التي كادت أن تختفي من السوق والشارع المصري لأكثر من سبب أولها إنشاء الكثير من الكباري التي جعلت سرعة السيارات تزيد.
 
فضلًا عن إنشاء شبكة طرق سريعة تتطلب السير عليها بسيارات ذات قدرات ومحركات ذات سعة عالية، بالإضافة إلى ارتفاع درجات الحرارة في مصر، مما أدى إلى البحث عن سيارات مزوّدة بالتكييف للتغلب على الطقس الحار.

لجأ قائدو السيارات إلى شراء الحديث منها واستبدال السيارات القديمة بالحديثة، فأصبحت سيارات الـ«مرسيدس .. بي إم دابليو .. ميتسوبيشي .. تويوتا».. أفضل الماركات التي يبحث عنها المصريون في الفترة الحالية نظرًا لمميزاتها الهائلة. 

لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري في التقرير التالي أبرز السيارات التي كادت تختفي من الشوارع المصرية: 

1- فيات 127 
مواصفات و مميزات سيارة 1977 Fiat 127 Series 2 Sport

2- فيات 128 
وزير قطاع الأعمال عن آخر موديل لـ«النصر للسيارات»: كيف تنافس فيات ...

3- بيجو 504 
بيجو 504 عشاق سيارات البيجو مجموعة من السيارات بأسعار مختلفة تقدر ...

4- بيجو 505 
بيجو 505: جميلة من الثمانينيات! - ويلز
5- سيارة لادا 
بوابة فيتو | بالصور.. 5 سيارات «لادا» لا يعرفها المصريون

6- فولكس فاجن بيتل
سيارة فولكس فاجن بيتل للبيع بمليون دولار - لن تجد مثلها في حراج ...

7- مازدا 323
بوابة فيتو | أسعار سيارات "مازدا" المستعملة بسوق الجمعة

8- داتسون 
نيسان تنفض الغبار عن اسم (داتسون) - الخليج للسيارات

9- زاستافا

زاستافا 750 إس (1978). يوغوسلافيا المصغرة السوبر ، زاستافا ...

10- فيات 126
Fait 126 - سيارات معدله-speed Cars | Facebook
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