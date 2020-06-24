برلمانية: الأطباء سطروا ملاحم في الإنسانية والتضحية بأرواحهم من أجل إنقاذ المرضى

قالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب، إن الأطباء قدموا نماذج وسطروا ملاحم في الإنسانية والتضحية بأرواحهم في سبيل إنقاذ مصاب، الأمر الذي يجعل شكرهم أقل دعم ممكن أن تقدمه لهم الدولة المصرية حكومة وشعبا.





ولفتت عجمي، في بيان لها، أن استشهاد أكثر من 91 طبيب وممرض وإصابة ما لا يقل عن 600 طبيب، جاء نتيجة تضحياتهم وعملهم ليلا نهارا في سبيل مكافحة فيروس كورونا وإسعاف المصابين، لافتة أن الأطقم الطبية تعمل في مناخ صعب ودقيق للغاية.









وأكدت أن غالبية المستشفيات والوحدات الصحية تشغل أكثر من ورديتين وعدد كبير من الأطباء يقضون ليال طوال متواصلة في العمل وتقديم الرعاية الطبية للمرضى والمصابين.





وأضافت أن الأطقم الطبية خط الدفاع الأول لمكافحة وباء كورونا المستجد، وما زالوا بحاجة إلى مزيد من الدعم لحمايتهم وتوفير كافة متطلباتهم واحتياجاتهم لكي يعملون في مناخ متكامل يساعدهم على إسعاف المصابين بشكل أفضل.