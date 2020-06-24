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محافظات

بقيمة 10 ملايين جنيه .. تعاون بين القليوبية وجهاز تنمية المشروعات لتوفير فرص عمل بطوخ والقناطر الخيرية

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:17 ص
عبد الحميد الهجان
عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
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إبراهيم الهوارى
وقع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية اتفاقية تعاون مع جهاز تنمية المشروعات فرع القليوبية لتوفير تمويل بمبلغ 10 ملايين جنيه لمشروعات كثيفة العمالة بهدف توفير فرص عمل بمركزى طوخ والقناطر الخيرية.
وقال محافظ القليوبية إن الهدف من التعاون هوتمويل المشروعات فى القرى المستهدفة لمعالجة الهجرة غير النظامة وذلك بغرض ترميم وصيانة المدارس وتركيب شبكات المياه بـ 5 مدارس بقيمة مبلغ 7 ملايين جنيه، وتركيب شبكات مياه بقيمة 3 ملايين من إجمالى 10 ملايين جنيه لهذه المجالات.

بالإضافة إلى أنه فى مجال التنمية المجتمعية بالتعاون مع الجمعات الأهلية سيتم تاهيل 8 جمعيات اهلية بتمويل يقدر بحوالى 9 ملايين للعمل فى المشروعات كثيفة العمالة بهدف توفير فرص عمل لتشغيل تلك الجمعيات فى مجالات ( الصحة والبيئة ومحو الأمية والتشغيل الذاتي ولدى الغير).

وخلال الاجتماع سلم المحافظ عقد الاقراض المتناهى الصغر للجمعية المصرية للتنمية البشرية بمركز القناطر الخيرية بمبلغ 1.5 مليون جنيه للعمل فى مجال الاقراض المتناهى فى الصغر وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات.

وأشاد محافظ القليوبية بدور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر برئاسة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة في تقديم قروض ميسرة للشباب الجاد لإقامة مشروعات حقيقية وخلق فرص عمل توفر لهم حياة كريمة مما يساعد في الحد من ظاهرة البطالة ورفع معدلات التشغيل بين الشباب وتحسين مستوى الدخل ودفع عجلة الاقتصاد والتنمية.
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