AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بدء اجتماع الطائفة الإنجيلية لتحديد آلية فتح الكنائس للصلاة

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 11:27 ص
الكنيسة الإنجيلية
الكنيسة الإنجيلية في مصر
Advertisements
سامح سلام
ترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر صباح اليوم الأربعاء اجتماعا عبر وسائل التواصل الالكتروني مع أعضاء المجلس الإنجيلي العام ورؤساء المذاهب الإنجيلية، لمناقشة تنظيم فتح الكنائس في ضوء القرارات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بفتح دور العبادة اعتبارًا من السبت المقبل.

وكانت الطائفة الإنجيلية قد شكلت لجنة في نهاية مايو الماضي، لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار وباء "كوفيد 19"، على أن يتم إقرارها في اجتماع للمجلس الملي الإنجيلي، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح.

أقرأ أيضا ..


وعقد رئيس الوزراء مؤتمرًا صحفيًّا صباح أمس  للإعلان عن إجراءات العودة التدريجية في فتح دور العبادة والمقاهي والمطاعم والمنشآت الثقافية.

وأعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس سوف تجتمع يوم السبت المقبل ٢٧ يونيو لاتخاذ القرارات المناسبة لعودة الصلاة بالكنائس وفقا لقرارات مجلس الوزراء.

وقال القس بولس حليم  أنه سيتم البدء  بالمحافظات الأقل تضررا ، وبأعداد قليلة وبإجراءات احترازية مشددة.

كان القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلن في 30 مايو الماضى أن قداسة البابا تواضروس الثاني ترأس اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس حيث تقرر استمرار تعليق الصلوات بالكنائس حتى يوم السبت ٢٧ يونيو على أن تنعقد اللجنة مرة أخرى في هذا التاريخ لدراسة الموقف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دقت الأجراس ..الكنيسة: عودة الصلوات بالمحافظات الأقل تضررا من كورونا

الكنيسة الإنجيلية: وضع خطة عمل بعد قرار الحكومة بـ عودة الصلوات

جلسة طارئة.. الإنجيلية تناقش غدًا تنظيم فتح الكنائس

بعد قرار عودة الصلوات.. جلسة طارئة بالكنيسة الإنجيلية غدًا

ترشيحاتنا

بعد حصد 470 ألف وفاة حول العالم.. بؤر جديدة لفيروس كورونا فى أوروبا.. فيديو

اتمنعت 5 سنوات من التمثيل فى السينما .. مايوه هالة صدقى يثير الجدل ويغضب والدتها

قبل امتحان الغد.. إجراءات مشددة لمنع تكدس أولياء الأمور أمام لجان الثانوية العامة

10 سيارات كادت تختفي من الشارع المصري

الشرطة الأمريكية تسحل رجلاً مبتور الساقين وتسرق أطرافه الصناعية.. صور

بعد حبس لاعب النادي المصري.. أشهر قضايا نجوم الكرة المصرية خلف القضبان

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

واقعة مؤثرة.. كلب يضحي بحياته لإنقاذ مالكه من حريق نشب أثناء نومه

قبل بدء تصوير Mission Impossible .. توم كروز يظهر بـ كمامة في شوارع لندن.. صور

قد لا تعرفها.. شاهد كيم كارداشيان بدون مكياج