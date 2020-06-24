بدء اجتماع الطائفة الإنجيلية لتحديد آلية فتح الكنائس للصلاة







وكانت الطائفة الإنجيلية قد شكلت لجنة في نهاية مايو الماضي، لإعداد خطة لعودة فتح الكنائس تشمل جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب توفرها لمواجهة انتشار وباء "كوفيد 19"، على أن يتم إقرارها في اجتماع للمجلس الملي الإنجيلي، وإخطار جميع الكنائس بها قبل قرار الفتح.





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وأعلن القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية أن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس سوف تجتمع يوم السبت المقبل ٢٧ يونيو لاتخاذ القرارات المناسبة لعودة الصلاة بالكنائس وفقا لقرارات مجلس الوزراء.





وقال القس بولس حليم أنه سيتم البدء بالمحافظات الأقل تضررا ، وبأعداد قليلة وبإجراءات احترازية مشددة.





كان القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية قد أعلن في 30 مايو الماضى أن قداسة البابا تواضروس الثاني ترأس اجتماع اللجنة الدائمة للمجمع المقدس حيث تقرر استمرار تعليق الصلوات بالكنائس حتى يوم السبت ٢٧ يونيو على أن تنعقد اللجنة مرة أخرى في هذا التاريخ لدراسة الموقف.