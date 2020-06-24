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أخبار البلد

هي الكورونا حرام ولا عيب.. دعاء عامر توجه رسالة شديدة اللهجة لمتابعيها.. فيديو

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 01:06 م
دعاء عامر
دعاء عامر
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ميرنا محمود
نشرت الإعلامية دعاء عامر فيديو جديدا بخصوص فيروس كورونا عبر حسابها الشخصى على موقع الفيديوهات تيك توك.

وقالت دعاء عامر: ليه الناس بتحاول تنفي عن نفسها تهمة الكورونا، الموضوع ابسط من كدا بكتير، ايه الفرق  بين الكورونا  واي مرض تاني، واللي هيموت من الكورونا هيفرق ايه من الي مات بالكانسر مثلا. 

علقت دعاء عامر  علي الفيديو  قائلة: هي الكورونا حرام ولا عيب؟

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وكانت الإعلامية دعاء عامر قد نشرت منذ بداية فترة الحظر الذى فرضته الدولة لحماية المواطنين من انتشار فيروس كورونا ،فيديوهات توعوية بخطورة الخروج من المنزل وحرصت على عمل تحدى الصيام لاستغلال الحظر فى التقرب إلى الله بالعبادة ، وأيضًا تنشر فيديوهات يومية بطرق عمل بعض الأكلات وأيضًا تنظيف بعض الأشياء فى المنزل.
@doaaamerofficial

هي الكورونا عيب ولا حرام 🤔😊##doaaamer

♬ original sound - doaaamerofficial
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