مايكروسوفت تطلق تطبيق Defender لحماية هواتف أندرويد من الفيروسات

بحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني. أطلقت شركة مايكروسوفت Microsoft ، نسخة تجريبية من برنامج مكافحة الفيروسات التابع لها لنظام التشغيل أندرويد Android،





وقد كشفت شركة مايكروسوفت في وقت سابق من العام الجاري، عن نسخة خاصة بنظامي أندرويد و iOS من برنامجها الأمنى Windows Defender، وتتضمن النسخة التجريبية من البرنامج لحماية مستخدمي هواتف أندرويد من التصيد، والكشف عن البرامج الضارة القائمة على التوقيع.









وقال مدير البرامج في شركة مايكروسوفت: "يتم إجراء عمليات المسح على الفور للكشف عن البرامج الضارة والتطبيقات غير المرغوب فيها (PUA)"، وأضاف: "إذا تم تنزيل تطبيق آمن، سيرى المستخدم إشعارا خفيفا بعد مسح التطبيق يتيح له معرفة أنه خالي من الفيروسات".





وستعمل ميزة حماية الويب من مايكروسوفت على مكافحة التصيد الاحتيالي، بحيث يتم حظر مواقع الويب غير الآمنة التي يتم إرسالها عبر الرسائل القصيرة، أوتطبيق WhatsApp، أو البريد الإلكتروني أو التطبيقات الأخرى على الفور.





وتستخدم مايكروسوفت أيضا تقنية Defender SmartScreen الخاصة بها لحظر اتصالات الشبكة غير الآمنة التي قد تحاول التطبيقات الضارة إنشاءها دون علم المستخدمين.





الجدير بالذكر أن برنامج Windows Defender، هو برنامج حماية من تطوير شركة مايكروسوفت كان يعرف سابقا باسم Microsoft AntiSpyware، تم طرحه بشكل مجاني لأول مرة في عام 2006، وكان يدعم حينها نظامي التشغيل Windows XP وWindows Server 2003.