AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تكنولوجيا

مايكروسوفت تطلق تطبيق Defender لحماية هواتف أندرويد من الفيروسات

الخميس 25/يونيو/2020 - 01:01 ص
برنامج Windows Defender
برنامج Windows Defender
Advertisements
شيماء عبد المنعم
أطلقت شركة مايكروسوفت Microsoft، نسخة تجريبية من برنامج مكافحة الفيروسات التابع لها لنظام التشغيل أندرويد Android، بحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني.

وقد كشفت شركة مايكروسوفت في وقت سابق من العام الجاري، عن نسخة خاصة بنظامي أندرويد و iOS من برنامجها الأمنى Windows Defender، وتتضمن النسخة التجريبية من البرنامج لحماية مستخدمي هواتف أندرويد من التصيد، والكشف عن البرامج الضارة القائمة على التوقيع.


وقال مدير البرامج في شركة مايكروسوفت: "يتم إجراء عمليات المسح على الفور للكشف عن البرامج الضارة والتطبيقات غير المرغوب فيها (PUA)"، وأضاف: "إذا تم تنزيل تطبيق آمن، سيرى المستخدم إشعارا خفيفا بعد مسح التطبيق يتيح له معرفة أنه خالي من الفيروسات".

وستعمل ميزة حماية الويب من مايكروسوفت على مكافحة التصيد الاحتيالي، بحيث يتم حظر مواقع الويب غير الآمنة التي يتم إرسالها عبر الرسائل القصيرة، أوتطبيق WhatsApp، أو البريد الإلكتروني أو التطبيقات الأخرى على الفور. 

وتستخدم مايكروسوفت أيضا تقنية Defender SmartScreen الخاصة بها لحظر اتصالات الشبكة غير الآمنة التي قد تحاول التطبيقات الضارة إنشاءها دون علم المستخدمين.

الجدير بالذكر أن برنامج Windows Defender، هو برنامج حماية من تطوير شركة مايكروسوفت كان يعرف سابقا باسم Microsoft AntiSpyware، تم طرحه بشكل مجاني لأول مرة في عام 2006، وكان يدعم حينها نظامي التشغيل Windows XP وWindows Server 2003.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مايكروسوفت تحول ويندوز Windows 10X لمنافسة Chrome

أفضل من متجر Windows.. مايكروسوفت تتيح طريقة جديدة لتثبيت البرامج

احذر الفخ.. ثغرة أمنية خطيرة أكثر ضررا بهواتف أندرويد

رسمياً.. مايكروسوفت تطلق تحديثًا جديدًا لـ ويندوز 10

ترشيحاتنا

أسئلة الامتحان بـ 300 جنيه.. طالب جامعي يدير صفحتين على فيسبوك لتسريب امتحانات الثانوية

عكس بيان الزمالك.. كارتيرون: عودة الدوري أمر محسوم.. فيديو

عند زيارة قبر النبي.. علي جمعة يوصى بقراءة هذه الآية ومخاطبته بها

الصحة العالمية: ندعم قرار السعودية بشأن موسم الحج

الجبلاية ترد على عدم استكمال الزمالك للدوري: ننتظر الخطاب الرسمي

وفاء عامر تعلن إصابة شقيقتها بجلطة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. رانيا فريد شوقي تحتفل بعيد ميلاد زوجها

بسالوبيت جينز.. رضوى الشربيني تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها

رسميا: جاكوار تكشف عن I-Pace 2021 الكهربائية بتقنيات جديدة.. صور