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أخبار البلد

رانيا هاشم لـ صدى البلد: اختياري للعمل تحت قيادة كرم جبر يدعو للتفاؤل

الأربعاء 24/يونيو/2020 - 08:47 م
رانيا هاشم، عضو المجلس
رانيا هاشم، عضو المجلس الأعلى لـ تنظيم الإعلام
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حمادة خطاب
قالت الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس الأعلى لـ تنظيم الإعلام فى تشكيله الجديد، أنها سعيد بإختيارها ضمن اعضاء المجلس متمنية أن تكون على قدر مسؤولية هذا المنصب الهام.

وأضافت هاشم فى تصريحات لـ صدى البلد: "أتمنى أن اكون عند حسن ظن من اختارنى فى هذا المنصب، وأكون على قدر المسؤولية الموكله إلي موضحة أن العمل تحت قيادة الكاتب الصحفى كرم جبر رئيس المجلس شىء يدعو للتفاؤل خاصة أنه مستمع جيد، ودائمًا ما يرحب بالحوار لـ ظهور أفضل المطلوب.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 336 لسنة 2020 بتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة کرم کامل إبراهيم جبر وعضوية كل من:

1 - المستشار  محمد عبد السميع إسماعيل - نائب رئيس مجلس الدولة .
 
2- أمير نبيل جميل إبراهيم - رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
 
3- المهندس  حسام عبد المولى صقر إبراهيم - ممثلا للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات .
 
4-  عزة السيد مصطفى عبد النبي - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة .
 
5- صالح عبد السميع الصالحي - صحفی .
 
6-  نشأت محمد محمد الديهى - إعلامي .
 
7 -  رانيا متولی هاشم - من الشخصيات العامة وذوي الخبرة

 8- الدكتورة منى محمد سعيد الحديدي - ممثلا للمجلس الأعلى للجامعات .
 
المادة الثانية 
 
تكون مدة رئاسة أو عضوية المجلس المذكور أربع سنوات.
 
المادة الثالثة  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه صدر برئاسة الجمهورية.
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