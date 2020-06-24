مدينة نيويورك تسجل أكثر من 22 ألف وفاة و210 آلاف إصابة بـ كورونا





سجلت مدينة نيويورك الأمريكية وحدها - وليس الولاية - أكثر من 22 ألف وفاة مرتبطة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بحسب ما ذكرته شبكة "سي إن إن" الأمريكية.





وقالت إن نيويورك وحدها سجلت 17.685 حالة وفاة مؤكدة بفيروس كورونا، و4680 حالة وفاة محتمل ارتباطها بفيروس كورونا حتى اليوم الأربعاء، وذلك وفقا لأحدث البيانات على موقع المدينة.





وتُعرّف إدارة الصحة في مدينة نيويورك الوفيات المحتملة بأنها الأشخاص الذين لم يجروا اختبارا للكشف عن كورونا فضلا عن كون نتيجته إيجابية، ولكن شهادات الوفاة الخاصة بهم تُدرج كسبب الوفاة بسبب فيروس كورونا أو ما يعادله.





العدد الإجمالي للوفيات المؤكدة من فيروس كورونا والوفيات المحتملة للفيروس التاجي في مدينة نيويورك هو 22.365 شخصا.





وذكرت المدينة أنه تم تسجيل 210.185 حالة إصابة بالفيروس التاجي في المدينة وتم نقل 54.504 أشخاص إلى المستشفيات.



