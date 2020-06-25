للقضاء على تجمعات أولياء الأمور.. غلق الشوارع المؤدية للجان امتحانات الثانوية بإيتاى البارود.. فيديو وصور

شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، إجراءات أمنية مشددة منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، الخميس.





وتم غلق جميع الشوارع المؤدية للجان، والسماح فقط للطلاب والطالبات بالمرور لدخول اللجان ومنع أولياء الأمور من الانتظار أمام اللجان.









ويأتي ذلك فى إطار اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، وتنفيذًا للبروتوكول الموقع بين وزارتى التربية والتعليم والداخلية من حيث تأمين اللجان ووصول سيارات نقل الأسئلة.









وتوافد الطلاب والطالبات على لجان الامتحانات منذ صباح اليوم، الخميس، ليؤدوا امتحان اللغة الإنجليزية علمى وأدبى، حيث يبدأ الامتحان من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الواحدة ظهرًا، وخلت جميع الشوارع المؤدية للجان من مشهد انتظار أولياء الأمور.









وكان محمد كجك، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود، قام بالتنسيق مع العميد أحمد البنا، مأمور مركز الشرطة، تحت إشراف اللواء محمد عمار، مساعد مدير أمن البحيرة والمسئول عن تأمين لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة إيتاى البارود، بعمل ممرات أمام مقرات لجان الامتحان لتنظيم دخول الطلاب إلى اللجنة، بالإضافة إلى وضع حواجز بالشوارع وعليها لمنع تواجد المواطنين وأولياء الأمور بمحيط اللجان لانتظار أبنائهم.









ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم خلال امتحانات الثانوية العامة حرصًا على صحة وسلامة الطلاب والمعلمين المشاركين فى أعمال الامتحانات، وتسهيلا لوصول سيارت نقل الأسئلة إلى اللجان وسيارة الإسعاف إذا حدث أى مكروه.

















يذكر أن إدارة إيتاى البارود بها 9 لجان رئيسية يعقد بها امتحانات الثانوية العامة ليؤدى فيها 2575 طالبا وطالبة الامتحانات موزعين على 190 لجنة فرعية، وفى إطار اتخاذ جميع الإجراءات والتدابير الاحترازية يوجد فى 9 لجان 18 بوابة تعقيم بمعدل بوابتين بكل مدرسة، بالإضافة إلى 3 كواشف لقياس درجة الحرارة وكميات وفيرة من الكمامات والجيل والجوانتيات.







