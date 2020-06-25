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أخبار العالم

7113 حالة جديدة.. روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ إبريل

الخميس 25/يونيو/2020 - 12:00 م
روسيا تسجل أدنى حصيلة
روسيا تسجل أدنى حصيلة إصابات يومية بـ كورونا منذ إبريل
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دعاء أبوهشيمة
أعلنت روسيا اليوم، الخميس، انخفاض معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، لليوم السادس على التوالي حيث سجلت أدني حصيلة يومية منذ أواخر إبريل الماضي.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"، سجلت السلطات الصحية الروسية، خلال الساعات الـ24 الماضية، 7113 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد؛ وذلك في أدنى حصيلة إصابات يومية منذ 30 أبريل عندما تم تسجيل 7099 إصابة.

وقد شهد معدل الإصابات اليومية بالفيروس في روسيا انخفاضا لليوم السادس على التوالي.

وبذلك، ارتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة منذ تفشي الجائحة إلى 613994 حالة بينها 230225 حالة نشطة، ما يمثل ارتفاعا بـ679 حالة نشطة منذ يوم أمس.

وأشارت غرفة العمليات الخاصة بمحاربة انتشار فيروس كورونا المستجد في روسيا إلى أن هناك تراجع ملموس في حصيلة الوفيات اليومية أيضا، فقد رصد السلطات الصحية خلال آخر 24 ساعة 92 وفاة جديدة بين المصابين بمرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا؛ لترتفع حصيلة الضحايا الإجمالية في روسيا إلى 8605 حالات وفاة.

وأشارت الصحة الروسية إلى تماثل 6342 مريضا للشفاء من كورونا في روسيا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى 375164 شخصا.

وأجرت  روسيا حتى الآن 18.1 مليون فحص طبي لتشخيص الإصابات بـ"كوفيد-19".
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