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برلمان

نائب: تصدر مصر معدلات النمو العالمي وفق تقييم صندوق النقد الدولي شهادة بمتانة الاقتصاد

الخميس 25/يونيو/2020 - 06:16 م
النائب معتز محمود
النائب معتز محمود
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معتز الخصوصى
أكد المهندس معتز محمد محمود، عضو مجلس النواب، على قوة ونجاح الإصلاحات الاقتصادية التي طبقتها مصر طيلة السنوات الماضية، وبتوجيهات مباشرة من الرئيس السيسي وتضمنت ترشيد الدعم ورفعه تدريجيا عن الطاقة وغيرها.


وقال في بيان له اليوم، إن الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي قامت بها مصر، ولا تزال هى السبب وراء تماسك اقتصاد الوطن رغم جائحة كورونا، والتي أدت إلى انهيار الاقتصاد العالمي وأدت إلى تكبد العالم نحو أكثر من 12 ألف مليار دولار. 


وشدد على أن النجاح الذي حققه برنامج الإصلاح الاقتصادي، والأداء الإيجابي للاقتصاد المصري بشكل عام، خلال الفترة الماضية، هو أحد أهم الأسباب الرئيسية في تماسك الاقتصاد والقدرة على التكيف مع الأزمات.


وقال محمود، إنه في عز الأزمة الحالية، استطاعت البلد أن تقف بجوار الطبقات الفقيرة والمحتاجة وتدعم العمالة غير المنتظمة وتدعم أصحاب المشاريع  وأصحاب الشركات السياحيةـ وتأجيل أقساط البنوك ورصد ميزانية ضخمه للتعامل مع جائحة كورونا.
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