استشاري جراحة مصري بإنجلترا: قصر العيني أكسبني خبرة كبيرة.. وله فضل كبير عليّ.. فيديو

قال الدكتور شريف حقى، استشارى جراحة الجهاز الهضمى بمستشفى سانت ماري بإنجلترا، إنه يعمل بالمستشفى منذ 11 عاما.





وأضاف حقى خلال حواره مع برنامج "مصر تستطيع" المذاع عبر فضائية "دى ام سى"، أنه سافر إلى إنجلترا للعمل فى جراحات الجهاز الهضمى وجراحات السمنة المفرطة.





وأوضح استشارى جراحة الجهاز الهضمى، أنه تخرج من قصر العينى، معقبا:" لولا عملى فى القصر العينى لما استطعت العمل بمستشفى سانت مارى".





وأكد شريف حقى، أن التدريب فى قصر العينى أكسبه خبرة كبيرة وله فضل كبير عليه، لافتا إلى أن الفرق بين قصر العينى والمستشفيات فى الخارج هو تطور نظام العمل، والبروتوكولات فى الخارج.

وكشف أنه أعد بحثا علميا حصل على أفضل بحث عام 2012 فى الجمعية الأمريكية، إضافة إلى أنه استطاع أن يصبح أصغر استشارى جراحات عامة فى المستشفى الذي يعمل به عام 2012 ايضا.





يشار إلى أن برنامج مصر تستطيع يقدم نماذج مصرية ناجحة تعمل فى الخارج.