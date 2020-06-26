أخبار التوك شو.. التضامن تعلن شروط فتح الحضانات .. و أول تعليق من عبدالله مشرف على خبر إصابته بفيروس كورونا

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:

وأضاف العقبي في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء "دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الموقع الخاص بالاستعلام عن زيادات العلاوات بدأ العمل ويتم العمل على زيادة سرعته.

وأضاف العقبي في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء "دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الموقع الخاص بالاستعلام عن زيادات العلاوات بدأ العمل ويتم العمل على زيادة سرعته.

قال الدكتور محمد العقبي المتحدث بإسم وزارة التضامن الاجتماعي إنهم اعتذروا لأصحاب المعاشات عن تعطل الموقع الإلكتروني للإستعلام عن العلاوات.

قال الدكتور محمد العقبي المتحدث بإسم وزارة التضامن الاجتماعي إنهم اعتذروا لأصحاب المعاشات عن تعطل الموقع الإلكتروني للإستعلام عن العلاوات.









قال الفنان عبدالله مشرف، إنه بصحة جيدة ومتواجد حاليًا فى المستشفى، وأكد أن ما تعرض له مشكلة فى الظهر بسبب التكييف، مؤكدًا " دور برد خفيف فى الظهر".





وأضاف عبدالله مشرف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على التليفزيون المصري، أن أبناءه قاموا بالاتصال بـ الفنان أشرف زكى نقيب الفنانين وتم نقله للمستشفى وقاموا بعمل تحاليل له، وأكد أنه الآن بصحة جيدة ولا يعانى من أى مشكلات صحية.

















قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الجيش الليبي يخوض معركة مصيرية في مواجهة الارهاب والاستعمار التركي.







