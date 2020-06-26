أخبار التوك شو.. التضامن تعلن شروط فتح الحضانات .. و أول تعليق من عبدالله مشرف على خبر إصابته بفيروس كورونا

قال الدكتور محمد العقبي المتحدث بإسم وزارة التضامن الاجتماعي إنهم اعتذروا لأصحاب المعاشات عن تعطل الموقع الإلكتروني للإستعلام عن العلاوات.
وأضاف العقبي في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء "دي ام سي " الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، أن الموقع الخاص بالاستعلام عن زيادات العلاوات بدأ العمل ويتم العمل على زيادة سرعته.
قال الفنان عبدالله مشرف، إنه بصحة جيدة ومتواجد حاليًا فى المستشفى، وأكد أن ما تعرض له مشكلة فى الظهر بسبب التكييف، مؤكدًا " دور برد خفيف فى الظهر".
وأضاف عبدالله مشرف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على التليفزيون المصري، أن أبناءه قاموا بالاتصال بـ الفنان أشرف زكى نقيب الفنانين وتم نقله للمستشفى وقاموا بعمل تحاليل له، وأكد أنه الآن بصحة جيدة ولا يعانى من أى مشكلات صحية.
قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الجيش الليبي يخوض معركة مصيرية في مواجهة الارهاب والاستعمار التركي.
وأضاف "المسماري" خلال بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية: معركتنا ضد الارهاب وتركيا لن توقف لحين تحرير التراب الليبي وفرض السيطرة الليبية.
أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة اتخذت التدابير الازمة لإجراءات فتح المساجد، مؤكدًا أن المساجد ستفتح على مصراعيها فجر يوم السبت لاستقبال ضيوف الرحمن.
وطالب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، المصريين بضورة الالتزام بكافة الضوابط، مشيرًا إلى أنه يشترك ارتداء الكمامة قبل دخول المسجد، مضيفًا: " معظم المساجد سيكون لديها كمامات احتياطية والآذان سيعقبه الإقامة مباشرة، وعلى الجميع الالتزام بالسجادة الشخصية الفردية".
قال أحمد قذاف الدم المسؤول السياسي الليبي، إن هناك رفضا عربيا للتدخلات التركية والخارجية فى ليبيا، وأن التدخل التركي يهدد وحدة ليبيا وأمن دول الجوار.
وأضاف قذاف الدم خلال حواره ببرنامج المواجهة المذاع على قناة سكاي نيوز عربية، أن الغرب هو من اتخذ قرار تدمير ليبيا، وأن الغرب هو من أتى بـ تركيا لتحويل ليبيا لـ دولة فاشلة ويكون هناك وصاية عليها.
كشف الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم التركيز خلال الفترة الماضية على موضوع الكمامات والمطهرات فى ظل تفشى أزمة فيروس كورونا.
وأكد سمير خلال حواره مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه خلال الأسبوع الماضى تم ضبط مصنع كمامات فى مزرعة دواجن بالشرقية يعمل بدون أى ترخيص.
قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن وزارة الآثار اتخذت حزمة قرارات لعودة الأنشطة بعدد من المتاحف وفقا للإجراءات الاحترازية ضد كورونا.
وأكد وزيرى خلال حواره مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه تم إعادة افتتاح متحف الغردقة فى 13 يونيو الجارى.