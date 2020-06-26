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توك شو

أخبار التوك شو.. التضامن تعلن شروط فتح الحضانات .. و أول تعليق من عبدالله مشرف على خبر إصابته بفيروس كورونا

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:58 ص
ملف التوك شو
ملف التوك شو
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البهي عمرو
نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التليفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسئولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافةً إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:
 

قال الدكتور محمد العقبي المتحدث بإسم وزارة التضامن الاجتماعي إنهم اعتذروا لأصحاب المعاشات عن تعطل الموقع الإلكتروني للإستعلام عن العلاوات.

وأضاف العقبي في مداخلة هاتفية لبرنامج مساء "دي ام سي " الذي  يقدمه  الإعلامي رامي رضوان، أن  الموقع الخاص بالاستعلام عن زيادات العلاوات بدأ العمل ويتم العمل على زيادة سرعته.




قال الفنان عبدالله مشرف، إنه بصحة جيدة ومتواجد حاليًا فى المستشفى، وأكد أن ما تعرض له مشكلة فى الظهر بسبب التكييف، مؤكدًا " دور برد خفيف فى الظهر".

وأضاف عبدالله مشرف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على التليفزيون المصري، أن أبناءه قاموا بالاتصال بـ الفنان أشرف زكى نقيب الفنانين وتم نقله للمستشفى وقاموا بعمل تحاليل له، وأكد أنه الآن بصحة جيدة ولا يعانى من أى مشكلات صحية.




قال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، إن الجيش الليبي يخوض معركة مصيرية في مواجهة الارهاب والاستعمار التركي.


وأضاف "المسماري" خلال بيان القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية: معركتنا ضد الارهاب وتركيا لن توقف لحين تحرير التراب الليبي وفرض السيطرة الليبية.


أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، أن الوزارة اتخذت التدابير الازمة لإجراءات فتح المساجد،  مؤكدًا أن المساجد ستفتح على مصراعيها فجر يوم السبت لاستقبال ضيوف الرحمن.


وطالب خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج "كل يوم" المذاع على شاشة "ON"، المصريين بضورة الالتزام بكافة الضوابط، مشيرًا إلى أنه يشترك ارتداء الكمامة قبل دخول المسجد، مضيفًا: " معظم المساجد سيكون لديها كمامات احتياطية والآذان سيعقبه الإقامة  مباشرة، وعلى الجميع الالتزام بالسجادة الشخصية الفردية".



قال أحمد قذاف الدم المسؤول السياسي الليبي، إن هناك رفضا عربيا للتدخلات التركية والخارجية فى ليبيا، وأن التدخل التركي يهدد وحدة ليبيا وأمن دول الجوار.


وأضاف قذاف الدم خلال حواره ببرنامج المواجهة المذاع على قناة سكاي نيوز عربية، أن الغرب هو من اتخذ قرار تدمير ليبيا، وأن الغرب هو من أتى بـ تركيا لتحويل ليبيا لـ  دولة فاشلة ويكون هناك وصاية عليها.



أكد المهندس محمد إبراهيم  رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن المواطنين لديهم بدائل للشحن بعد الغاء كروت فئة الخمسين جنيها وما فوقها، أبرزها الشحن الفوري والتحويل.


وقال محمد إبراهيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج مساء دي ام  الذي  يقدمه الإعلامي رامي رضوان -  أنه لدينا 12.5 مليون مواطن يستخدمون المحفظة الإلكترونية للدفع.



أكد الدكتور كريم العمدة أستاذ الاقتصاد السياسي، أن مصر من أقل الدول تأثرا بأزمة فيروس كورونا ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط ولكن في العالم وهو ما ظهر في معدلات النمو.


وتابع العمدة خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رانيا هاشم مقدمة برنامج "مانشيت" والمذاع عبر قناة "إكسترا نيوز": "لا نتحدث عن دول تحقق مكاسب ولكن نتحدث على أقل الخسائر الممكنة، لأن الخسائر كانت فادحة لكل دول العالم، وأيضًا مصر تعرضت لخسائر ولا يمكن أن ننكر هذا ولكن وفقًا لتقارير المؤسسات الدولية المختصة في التقييمات الاقتصادية اتضح أن مصر لم تتأثر مثل باقي الدول.


كشف الدكتور أحمد سمير القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم التركيز خلال الفترة الماضية على موضوع الكمامات والمطهرات فى ظل تفشى أزمة فيروس كورونا.

وأكد سمير خلال حواره مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه خلال الأسبوع الماضى تم ضبط مصنع كمامات فى مزرعة دواجن بالشرقية يعمل بدون أى ترخيص.



قال المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، إن يجب على الجميع تنفيذ إعلان القاهرة الذي جاء متناسقا مع مسار برلين.

وأضاف صالح خلال حواره لقناة "إكسترا نيوز"، أن موقف الرئيس عبدالفتاح السيسي وتحذيره الأخير بشأن الحرب الدائرة في ليبيا مشروع لحماية الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية اختطفت العاصمة الليبية طرابلس، وأن حكومة الوفاق أقرت بذلك رسميًا.


قال الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن وزارة الآثار اتخذت حزمة قرارات لعودة الأنشطة بعدد من المتاحف وفقا للإجراءات الاحترازية ضد كورونا.


وأكد وزيرى خلال حواره مع برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أنه تم إعادة افتتاح متحف الغردقة فى 13 يونيو الجارى.


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