أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-6-2020

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وأضاف واصف في تصريحات له اليوم ، أن عيار 21 سجل نحو 792جنيها ، وعيار 18 نحو 678.85 جنيه، وبلغ سعر جنيه الذهب نحو 6336 جنيها، متوقعا عدم استقرار اسعار الذهب خلال الفترة القادمة



