أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-6-2020

تراجعت أسعار الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الجمعة 26-6-2020، بنحو 5 جنيهات للجرام الواحد، بعد أن شهدت موجهة من الارتفاعات خلال الايام الماضية، إذ سجل عيار 21 الاكثر انتشارا نحو 797 جنيها للجرام الواحد.
وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب اترجعت خلال التعاملات بنحو 5 جنيهات، ليسجل عيار 24 نحو905 جنيه.
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وأضاف واصف في تصريحات له اليوم ، أن عيار 21 سجل نحو 792جنيها ، وعيار 18 نحو 678.85 جنيه، وبلغ سعر جنيه الذهب نحو 6336 جنيها، متوقعا عدم استقرار اسعار الذهب خلال الفترة القادمة
وكانت قد ارتفعت اسعار الذهب خلال الايام الماضية نتيجة مخاوف المسئولين من موجه جديد لفيروس كورونا ،واقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة ،بجانب عن تراجع أسعار النفط بفعل إرتفاع المخزون بالولايات المتحدة.