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فن

بعد تصدره آبل ميوزك .. هذا ما حققته أغنية زي مانتي لـ عمرو دياب

الجمعة 26/يونيو/2020 - 06:01 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
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شروق ابراهيم
يواصل النجم عمرو دياب تصدر آبل ميوزك للاسبوع 18 على التوالي بألبومه الاخير " سهران" الذي طرح شهر فبراير الماضي. 

وتعد اغنية " زي مانتي" هي الاغنية الاعلى استماعا والاكثر انتشارا ضمن اللبوم الهضبة الاخير، الاغنية من كلمات والحان عزيز الشافعي وتوزيع نادر حمدي. 

وكانت آخر حفلات عمرو دياب في اواخر شهر فبراير الماضي في مركز المنارة ، والتي تزامنت باحتفال بصدور البوم "سهران". 

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وعلى صعيد آخر، اجرى عمرو دياب المسحة الطبية شهر مايو الماضي بسبب اصابة الفنانة رجاء الجداوي بفيروس كورونا والتي كانت تشارك دينا الشربيني في بطولة مسلسل لعبة النسيان والتي تتواجد بشكل دائم مع عمرو دياب، وجاءت النتيجة سلبية.

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بعد تصدره آبل ميوزك .. هذا ما حققته أغنية زي مانتي لـ عمرو دياب

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