لمواجهة كورونا.. مستقبل وطن إسكندرية يهدي 600 بدلة واقية ومستلزمات لمستشفيات العزل









أهدت أمانة النقل والمواصلات بحزب مستقبل وطن بالإسكندرية ، تحت رعاية النائب رزق راغب ضيف الله أمين الحزب بالمحافظة، 600 بدلة تعقيم، ومستلزمات طبية لستة مستشفيات بالإسكندرية، وذلك في إطار مبادرة مساعدة وزارة الصحة لتزويدها بالأدوات الوقائية، ضمن الإجراءات الاحترازية لوقف انتشار وانتقال عدوى فيروس كورونا بحضور المهندس محمد الخيال أمين التنظيم.





وقال النائب رزق راغب ضيف الله إن هذه المبادرة تأتي كمساهمة من الحزب في حماية جيش مصر الأبيض، الذي يقف في مقدمة الصفوف لمحاربة فيروس كورونا المستجد، وذلك انطلاقًا من الدور المجتمعي لحزب مستقبل، وتحت رعاية المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس الحزب، وتنفيذا لتوجيهات المهندس أشرف رشاد الشريف النائب الأول لرئيس الحزب والأمين العام، بضرورة التواجد الفعلي بين المواطنين والتفاعل مع الأوضاع الراهنة ومساعدة الدولة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية والقرارات التي تتخذها الحكومة لمجابهة انتشار فيروس كورونا





وشدد ضيف الله أنه أصدر تعليماته لجميع أعضاء الحزب بضرورة نشر الوعي بالفيروس وأخطاره، وطرق الوقاية منه من أجل القضاء عليه وذلك في إطار الدور المجتمعي للحزب في ظل هذه الظروف الصعبة التي يمر بها العالم بأسره، مشيدًا بالإجراءات الفعالة التي تتخذها الحكومة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في مكافحة انتشار الفيروس، وفي الوقت نفسه استمرار دفع عجلة الإنتاج والاقتصاد، واستكمال كافة المشاريع الحيوية في ظل استمرار انتشار جائحة كورونا في العالم.





وقال محمد جبريل، أمين النقل والمواصلات بالمحافظة، إننا قدمنا 100 بدلة تعقيم لكل مستشفى من المستشفيات الستة، مشيرًا إلى أن كل بدلة معها 3 اقنعة وجه واق "كمامة"، و3 قفازات، و5 عوازل بلاستيكية يتم ارتداؤها فوق القناع الواقي "الكمامة" ، و3 أغطية للرأس، و3 أغطية للحذاء، وذلك ليرتديها الأطباء الذين يباشرون حالات كورونا.









وأضاف جبريل أنه تم تقديم هذه المستلزمات إلى عدد ستة مستشفيات عزل وهم كرموز العمال والجمهورية وجمال عبد الناصر والمدينة الشبابية بابو قير، وصدر المعمورة وأبو قير، وذلك مساهمة من الحزب لنقف خلف هؤلاء الأبطال الاطباء وممرضين ومسعفين، حتى نستطيع عبور هذا الوباء









وأشاد جبريل بدور الداعمين لهذه المبادرة، وعلى رأسهم النائب رزق راغب ضيف الله، والأستاذ محمد السيد مجاهد، الأمين المساعد بالمحافظة، والمهندس السيد حسن، أمين المهنيين، بالمحافظة، وريهام مشالي، أمين المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وخالد شلبي، عضو هيئة مكتب المحافظة.









الجدير بالذكر، أن المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس الحزب، والأمين العام للحزب، شدد على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى، على مستوى كافة المستويات التنظيمية، للحزب بجميع المحافظات، وذلك دعما لخطط الدولة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، للمساعدة في تجنب الوطن والمواطنين، مخاطر هذا الوباء المتفشي بكل دول العالم.









وطالب "رشاد" أعضاء الحزب بالمحافظات، بضرورة تبني حملة تستهدف رفع درجة الوعي لدى المواطنين حول طرق الوقاية وتجنب الإصابة؛ تعزيزا لمعركة الوعي، وتعزيز الدور الخدمي والمجتمعي الذي يقدمه الحزب ويتبناه كنوع من أنواع المسؤولية الوطنية.