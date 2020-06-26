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سيارات

خطوات هامة اتبعها لإطفاء حرائق السيارة

الجمعة 26/يونيو/2020 - 09:01 م
صدى البلد
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أماني نوار
يتعرض أصحاب السيارات دائما لاندلاع حرائق بسبب ارتفاع درجة الحرارة أو وجود بعض الأعطال ويقدم موقع صدى البلد بعض النصائح لقائدي السيارات للتعامل مع الحرائق بأقل خسائر بالأرواح.

يجب على قائد السيارة التحلي بالهدوء وحسن التصرف عند رؤية الحريق في السيارة حيث أن الهدوء يمكن  صاحب السيارة التعامل بحكمة وبشكل سليم.

وطمأن نادي السيارات الألماني أصحاب السيارات أنه في حالة اندلاع الحريق فإنه يستغرق عدة دقائق للوصول إلى المحرك وهي فرصة جيدة للسيطرة على الحريق قبل أن يصاب المحرك بأذى.

إذا نشب حريق في السيارة يجب على قائدها أن ينعطف بها إلى اليمين مع تشغيل الأضواء التحذيرية التنبيه السيارات القادمة من الخلف أن هناك سيارة تنعطف إلى أقصى الطريق بشكل اضطراري ومفاجئ.

يجب على قائد السيارة بعد الانعطاف أن يطفئ المحرك ويخرج منها بحرص مع عدم انشغاله عن السيارات التي تمر بجانبه حتى لا يتعرض لأي أذى.

احمل مطفأة الحريق ثم اذهب إلى مصدر اللهب وارفع غطاء المحرك بقطعة قماش نظرًا لأن الغطاء سيكون ساخنا جدا نتيجة الحريق.
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