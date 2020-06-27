8 مناطق بالقاهرة تنقطع عنها المياه اليوم.. تعرف عليها

أكدت شركة مياه الشرب بالقاهرة انقطاع المياه عن 8 مناطق من الساعة العاشرة صباح اليوم السبت وحتى الساعة العاشرة مساء من نفس اليوم.

ويشمل الإنقطاع مناطق ( تقسيم النصر للسيارات - وادى حوف - حدائق حلوان-عزبة زين - المصانع - عزبة الصفيح - الهجانة - المعصرة).

وأكدت أن سبب الإنقطاع نظرا لقيامها بأعمال إصلاح خط المياه قطر ١٤٠٠ مم (العكرة) بمأخذ محطة مياه شمال حلوان.

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وناشدت الشركة أصحاب المخابز والمستشفيات تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة.

وقامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفى حالة طلبها يرجى الاثصال بالخط الساخن ١٢٥ من التليفون الأرضي.