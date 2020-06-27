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رياضة

الاحتراف الآن أصبح صعبا.. أحمد رفعت: كشاف مانشستر يونايتد تابعني ببطولة أفريقيا للشباب

السبت 27/يونيو/2020 - 03:12 ص
أحمد رفعت
أحمد رفعت
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محمد رشاد
قال أحمد رفعت، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المُعار لصفوف الاتحاد السكندري، إنه علم خلال مشاركته ببطولة أفريقيا للشباب بوجود "كشاف" تابع لفريق مانشستر يونايتد يُتابعه.

وأضاف رفعت ـ خلال حوار أُجري معه بأون تايم سبورتس ـ :"لعبنا أول مباراة أما غانا ثم الجزائر وبعدها أرسلت لي أمي أو أحد الأصدقائي يُفيد بوجود كشاف من مانشستر يونايتد يقول إن صاحب الرقم 7 أكثر من لفت نظره، الموضوع كان غريب بالنسبة لي".

وتابع لاعب الزمالك:"كان هناك صحفيون معنا بالبعثة وتحدثوا معه وأخبروني أنه يُتابع مبارياتي مع المنتخب وبعدها وصلتني عروضًا وكانت الأمور تسير بصورة جيدة".

وأتم رفعت حديثه بـ"كان يصلني عروضًا وأنا صغير من أندية أوروبا ولكن النادي رفض وكنت أبكي وأجلس في النادي أنا ووكيلي لنمرر الأمور ولكن الأمور وقفت، الاحتراف في أوروبا الآن ليس سهلًا فعمري 27 سنة".
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