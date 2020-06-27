بجينز واسع.. ساندى تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها





كتبت ساندى على الصورة " كونك محبوب بشدة من شخص يمنحك قوة , بينما تحب شخص ما يمنحك الشجاعة "





نالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعل معها الكثير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى :





الله يحميكي ويسعدك





وحشتينا اوى





بحبك جدا جدا





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