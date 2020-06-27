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فن

بجينز واسع.. ساندى تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

السبت 27/يونيو/2020 - 03:26 ص
صدى البلد
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مريم عزت
شاركت الفنانة ساندى, جمهورها بصورة جديدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور " انستجرام " . 

كتبت ساندى على الصورة " كونك محبوب بشدة من شخص يمنحك قوة , بينما تحب شخص ما يمنحك الشجاعة " 

نالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها وتفاعل معها الكثير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالاتى : 

الله يحميكي ويسعدك 

وحشتينا اوى 

بحبك جدا جدا 

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وتشارك ساندي علي، حاليا في تصوير مسلسل "الحرملك" من تأليف سليمان عبدالعزيز، وإخراج تامر إسحاق.

المسلسل بطولة عدد كبير من النجوم العرب، منهم خالد الصاوي، وجمال سليمان، وسلافة معمار، وباسل خياط، وباسم ياخور، ونادين خوري، وسامر المصري، وقيس الشيخ نجيب"


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