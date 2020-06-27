بنك أوف أمريكا: أدوات الخزانة المحمية من التضخم تستقطب تدفقات بقيمة 2.6 مليار دولار

أعلن بنك أوف أمريكا الجمعة أن المستثمرين ضخوا 2.6 مليار دولار في أدوات الخزانة المحمية من التضخم في الأسبوع المنتهي ، وهي أكبر قيمة تستقطبها على الإطلاق.





وأضاف بنك أوف أمريكا في تقرير إن الأسهم الأمريكية والنفط يتجهان صوب تحقيق أفضل عائد فصلي في 50 عاما.





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علاوة على ذلك، شهدت صناديق الذهب سادس أكبر تدفقات أسبوعية على الإطلاق، فيما سجل قطاع التكنولوجيا أكبر عمليات استرداد منذ أكتوبر تشرين الأول 2019.





وقال بنك أوف أمريكا إن السندات جذبت 19.2 مليار دولار، بينما استقطب الذهب 2.9 مليار دولار





فيما فقدت الأسهم 7.2 مليار دولار وخسرت أدوات النقد 7.6 مليار دولار.