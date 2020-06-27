أتلتيكو مدريد يسعى لمواصلة انتصاراته على حساب ألافيس بـ الدوري الإسباني





ويسعى أتلتيكو مدريد بقيادة بقيادة مدربه دييجو سيميوني لتحقيق الانتصار الرابع له على التوالي في الليجا على حساب ألافيس، لتعزيز فرصه في إنهاء الموسم في المركز الثالث، والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا، الموسم المقبل.





في المقابل يطمح ألافيس في تحقيق نتيجة إيجابية أمام الروخي بلانكوس، للهروب من شبح الهبوط.





ويحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 35 نقطة، بينما يتواجد ألافيس في المركز الـ 15 بـ 35 نقطة.





ويلتقي اليوم أيضا ضمن منافسات الجولة ذاتها من مسابقة الدوري الإسباني أتلتيك بلباو مع ريال مايوركا، سيلتا فيجو مع برشلونة، أوساسونا مع ليجانيس.

يستضيف فريق أتلتيكو مدريد نظيره ديبورتيفو ألافيس اليوم، السبت، في تمام العاشرة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 32، من مسابقة الدوري الإسباني.