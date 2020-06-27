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أخبار العالم

فلسطين تسجل 67 إصابة كورونا جديدة والإجمالي 1862 حالة

السبت 27/يونيو/2020 - 09:44 ص
سمر صالح
أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، اليوم السبت عن تسجيل 67 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد أو كوفيد 19 خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقالت الصحة الفلسطينية إنه من بين المصابين 33 حالة في محافظة بيت لحم، و8 في محافظة نابلس، 4 العيزرية، 20 محافظة الخليل، 2 محافظة رام الله والبيرة.

وقالت الوزيرة الفلسطينية إن 11 حالة خطرة بين المصابين بالفيروس متواجدة في غرف العناية المكثفة، في محافظات الخليل وبيت لحم ونابلس، بينها حالتان مشبوكتان على أجهزة التنفس الاصطناعي.

وتابعت أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 1862 إصابة والوفيات بلغت 5 حالات بينما وصلت حالات التعافي إلى 620 حالة.
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