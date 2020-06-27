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أخبار العالم

رئيس البرلمان العربي يدعو المجتمع الدولي إلى مساندة السودان في مرحلته الانتقالية

السبت 27/يونيو/2020 - 11:27 ص
البرلمان العربي
البرلمان العربي
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ميـــس رضــا
رحب الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي بالنتائج التي تمخضت عن المؤتمر الدولي للشراكة مع السودان، والذي نظمته عن بعد جمهورية ألمانيا بالشراكة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي يوم الخميس 25 يونيو 2020 م، بهدف مساعدة السودان في مرحلته الانتقالية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز جهود التنمية بالسودان. 

وأشاد رئيس البرلمان العربي بالمشاركة الدولية الواسعة التي شهدها المؤتمر والتي تعكس الرغبة الأكيدة لدى المجتمع الدولي في دعم السودان ومساندته في تجاوز تحديات المرحلة الانتقالية واتمامها بنجاح، والوقوف معه للتعافي من التداعيات الاقتصادية والإنسانية الناتجة عن جائحة كورونا، مثمنًا مشاركة جامعة الدول العربية وعدد من الدول العربية في المؤتمر  وتعهدها بالوقوف مع السودان ودعمه لتحقيق الأمن والاستقرار والازدهار.

ودعا السلمى المجتمع الدولي والجهات الدولية المانحة إلى تنفيذ التعهدات المالية الدولية التي تعهدت بها الدول في المؤتمر، والتحرك بشكل عاجل لإعفاء السودان من ديونه الخارجية ومساعدته في توفير الموارد اللازمة لتلبية الاحتياجات الملحة للشعب السوداني، وإلى الإسراع في نشر بعثة الدعم السياسية الأممية الجديدة التي طلبت الحكومة السودانية تشكيلها، ووافق مجلس الأمن الدولي بإجماع أعضائه على قرار تشكيلها مؤخرًا.

وأكد ضرورة رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب حتى يستطيع السودان الانخراط في النشاط الاقتصادي والتبادل التجاري مع دول العالم، ويعود إلى مكانه الطبيعي في المجتمع الدولي. 


وأعرب رئيس البرلمان العربي عن وقوف وتضامن البرلمان العربي التام مع السودان ودعمه في تنفيذ أولوياته الوطنية وإنجاح مسيرته الانتقالية على كافة المستويات.

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