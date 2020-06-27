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محافظات

الشرقية تستقبل ٢١ ألف طلب تصالح في مخالفات البناء وتسديد ١٢ مليون جنيه لخزينة الدولة

السبت 27/يونيو/2020 - 12:45 م
صدى البلد
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أستمرار المراكز التكنولوجيا في فتح باب التصالح على مخالفات البناء وتقديم كافه سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على  تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقا للإشتراطات القانونية قبل إنتهاء المدة المحددة وذلك حتى ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٠.


أضاف محافظ الشرقية أن المراكز التكنولوجية تستقبل ٢١ ألف و ١١٠ طلبًا وتسديد  ١٢ مليون و١٧٣ ألف و٦٨٤جنيهًا لخزينة الدولة لتقنين أوضاع المتصالحين على مخالفات البناء العشوائى بجميع انحاء المحافظة.

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كلف المحافظ، رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين أثناء تقديمهم طلبات التصالح على مخالفات البناء لتقنين الأوضاع فى الأعمال التى أرتكبت بالمخالفة لأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ، وذلك تفعيلًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع.


وأشار المحافظ إلى ضرورة إستغلال عوائد قانون التصالح بأفضل صورة ممكنة، بما يعود بالنفع والفائدة على المواطنين من خلال وضع خطط لتنفيذ مشروعات تنموية بالمحافظة، وتوجيه الإستثمارات و الموارد نحو تنفيذ تلك المشروعات.


ويُهيب محافظ الشرقية بالمواطنين من أصحاب الشأن بالتقدم بطلبات التصالح لتلاشى حملات الإزالة  للعقارات والتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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