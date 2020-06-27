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رياضة

أخبار الرياضة.. محمد عواد يوجه رسالة خاصة بعد إصابته بـ كورونا.. والأهلي ينهي اتفاق التجديد مع فايلر

السبت 27/يونيو/2020 - 03:27 م
أخبار الرياضة
أخبار الرياضة
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محمد السعيد
ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

محمد عواد حارس الزمالك يوجه رسالة خاصة بشأن إصابته بـ كورونا
وجه محمد عواد حارس الزمالك، رسالة شكر لكل من دعمه وسانده، وتواصل معه للإطمئنان عليه، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ينهي المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الاهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات خلال الساعات القليلة القادمة تجديد تعاقد السويسري رينيه فايلر ليعلن إنتهاء الأزمة التي سيطرت على كافة المجريات خلال الساعات القليلة الماضية ، ونجح مرتجي وأمير توفيق في التوصل إلى إتفاق مع فايلر المتواجد في بلاده سويسرا لتجديد تعاقده مدة موسم واحد دون اي زيادة مالية .

أعلن الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، عن انطلاق مبادرة رياضية قومية لتشجيع المواطنين على استخدام الدراجة في حياتهم اليومية، تحت شعار "دراجتك.. صحتك" ، وذلك من خلال إتاحة الدراجات للجمهور بسعر أقل من سعر السوق وبتسهيلات في السداد.

تتأهب إدارة المسابقات فى اتحاد الكرة برئاسة حسام الزناتي للإعلان عن بعض أسابيع جدول الدورى الممتاز نهاية الأسبوع الجاري.

أكد مصدر مطلع داخل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن الكاف سوف يناقش خلال اجتماعه يوم ٣٠ يونيو الجاري، إقامة دورة مجمعة لمباريات نصف النهائي والمباراة النهائية بدوري أبطال أفريقيا.

سادت حالة من الفوضى في شوارع مدينة ليفربول أثناء احتفالات الجماهير بتتويج الريدز بمسابقة الدوري الإنجليزي لليوم الثاني على التوالي.

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