أخبار الرياضة.. محمد عواد يوجه رسالة خاصة بعد إصابته بـ كورونا.. والأهلي ينهي اتفاق التجديد مع فايلر

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

ننشر موقع "صدى البلد" على مدار اليوم، السبت، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والتي جاءت كالتالي :

وجه محمد عواد حارس الزمالك، رسالة شكر لكل من دعمه وسانده، وتواصل معه للإطمئنان عليه، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وجه محمد عواد حارس الزمالك، رسالة شكر لكل من دعمه وسانده، وتواصل معه للإطمئنان عليه، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ينهي المهندس خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الاهلي وأمير توفيق مدير التعاقدات خلال الساعات القليلة القادمة تجديد تعاقد السويسري رينيه فايلر ليعلن إنتهاء الأزمة التي سيطرت على كافة المجريات خلال الساعات القليلة الماضية ، ونجح مرتجي وأمير توفيق في التوصل إلى إتفاق مع فايلر المتواجد في بلاده سويسرا لتجديد تعاقده مدة موسم واحد دون اي زيادة مالية .



