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تعليم

جهود مكثفة من الأعلى للجامعات والمستشفيات الجامعية لوقاية طلاب الفرق النهائية من خطر كورونا

السبت 27/يونيو/2020 - 04:01 م
صدى البلد
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نهلة الشربيني

حرصت وزارة التعليم العالي على اتباع جميع الإجراءات الاحترلوية للطلاب حرصا على سلامتهم أثناء الامتحانات من خطر انتشار فيروس كورونا .

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حيث اقر المجلس الأعلى  للجامعات:

- انعقاد الامتحانات على فترة واحدة ووجود ساعتين عن الأقل فارق في حال انعقاده على فترتين لاجراء التعليم.

- تواجد الطلاب قبل الامتحان بساعة على الأقل من موعد بدء الامتحان.

- يراعى ترك واحد ونصف متر على الاقل بين كل طالب وآخر داخل اللجنة.

- يتواجد الطلاب داخل الجامعة مرتدين الكمامة تنفيذا لقرارات رئيس مجلس الوزراء.

- توفير بوابات تعقيم إلكترونية مجهزة باجهزة قياس حرارة الطالب.

بينما المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية:

حيث الدكتور حسام عبد الغفار أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، أن المستشفيات الجامعية في حالة طوارئ منذ ظهور فيروس كورونا المستجد لذا فهي مستعدة لاستقبال الطلاب خلال فترة امتحانات الفرق النهائية، موضحة أن مل جامعة هي من تقوم بالتنسيق ووضع خطة الوقاية للطلاب، لافتا إلى أن جميع العيادات الخارجية تعمل بكامل قوتها. 

أضاف "عبد الغفار فى تصريحات لـ "صدى البلد"، أنه يتم حاليا استقبال المرضى في جميع التخصصات الطبية، في إطار جهود الدولة للتعامل مع جائحة فيروس كورونا المستجد.

لفت عبد الغفار إلى أن العيادات الخارجية في المستشفيات الجامعية، لم توقف عملها منذ ظهور فيروس كورونا وإعلان حالة الطوارئ الا أنها لم تكن تعمل بطاقتها كاملة بل بنسبة 30% فقط لتعود بكامل طاقتها بعد توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي. 

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