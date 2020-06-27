لو هتسافري.. نصائح عند اختيار الملابس

عند السفر

إلى "ستايل" معين في اللبس، حتي يتمتعن بالرحلة التي تستغرق الساعات، دون أن يشعرن بالملل، والذي يكون من أهم مميزاته هو

خاصة أن بعضهن قد يحتجن إلى السفر باستمرار بحسب طبيعة عملهن.

أكدت الـ"فاشون بلوجر" وفاء عز الدين، أن الفتيات يحتجن