لو هتسافري.. نصائح عند اختيار الملابس

أكدت الـ"فاشون بلوجر" وفاء عز الدين، أن الفتيات يحتجن عند السفر إلى "ستايل" معين في اللبس، حتي يتمتعن بالرحلة التي تستغرق الساعات، دون أن يشعرن بالملل، والذي يكون من أهم مميزاته هو اللبس المريح خاصة أن بعضهن قد يحتجن إلى السفر باستمرار بحسب طبيعة عملهن.
وأوضحت أنه يشترط على الفتاة اولا، ارتداء ملابس مريحة، ويفضل استبدال البنطلون الجينز ببنطلون كلاسيك ذات خامة وملمس ناعمين، ويفضل أن يكون القماش الواسع المريح في الحركة، وتي شيرت سادة، مع حذاء رمادي، وحجاب لونه هادئ وسادة.
وأضافت وفاء عز الدين: من الممكن أن ترتدي الفتاة تي شيرت مخطط او كارديجان واسع وحجابا مناسبا، ويفضل ألوان مثلا الأسود أو ترينج مريح رياضي.