السودان.. مقتل سجين وإصابة 4 آخرين بعد محاولة هروب جماعي

أعلنت شرطة السودان مقتل سجين وإصابة 4 آخرين في أحداث تمرد بسجن بورتسودان القومي شرق البلاد.





وذكرت الشرطة السودانية في بيان أنه في تمام الساعة التاسعة صباحا تجمهر عدد كبير من نزلاء السجن القومي في بورتسودان، وبدأوا بحصب قوات الحراسة، مطالبين بالإفراج عنهم دون مسوغ قانوني.





وأضاف البيان أن قوات إدارة السجن خاطبت النزلاء وأنذرتهم بخطورة هذه التصرفات، وأنها ليست الطريق الأمثل والقانوني في حالة وجود مطالب.





وتابعت "تزايدت أعمال الشغب وبدأت مجموعات في كسر السور الداخلي، ونزع البوابات محاولين الهروب الجماعي"، مضيفة في بيانها أن إدارة السجن اتخذت الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون السجون ومعاملة النزلاء وفق الضوابط، وجراء ذلك أصيب 4 نزلاء بإصابات متفاوتة تم إسعافهم وحالتهم مستقرة، فيما توفى نزيل متأثرا بإصابته.





وأوضحت الشرطة أن الإجراءات المتخذة لمواجهة أعمال الشغب والتمرد ومحاولات الهروب الجماعي تخضع لمعايير وضوابط قانونية تفصيلية يتم الالتزام بها حرفيا.



