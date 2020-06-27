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توك شو

أشرف زكي عن أزمة يوسف الشريف: مش متابع

السبت 27/يونيو/2020 - 11:08 م
يوسف الشريف
يوسف الشريف
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عبد الخالق صلاح
أكد الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أنه ليس متابعًا لمواقع التواصل الاجتماعي بشكلٍ جيد، ولم يطلع على تفاصيل الأزمة المُثارة على مدار الساعات القليلة الماضية حول أحد الممثلين، قائلًا "مش متابع.. وأرفض التعليق على هذه الأزمة.. مقدرش أقيم حاجة لم أراها".

وأضاف أشرف زكي، خلال مكالمة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "المساء مع قصواء" الذي يُعرض عبر قناة TeN الفضائية، إنه يجب التفريق بين بين المبادئ الشخصية، وبين فنان آخر يتوقف من ملامسة النساء في ظل أزمة كورونا، مطالبًا بعدم الانجراف وراء قضية وصفها بـ"الوهمية".

وتابع: "ده فنان له رأي خاص به فقط، وليس قاعدة عام.. وكل واحد له رأيه ويحترم.. وأنا معرفش مين الممثل ده ولا عاوز أعرفه".
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