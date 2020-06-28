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تعليم

عميد تربية عين شمس:إعلان نتيجة أبحاث طلاب فرق النقل خلال أسابيع

الأحد 28/يونيو/2020 - 08:01 ص
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
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حسام الفقي
قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية تربية جامعة عين شمس إنه تم البدء في  تصحيح أبحاث طلاب فرق النقل وسوف تعلن نتيجة الأبحاث خلال الأسابيع القادمة .

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وأضاف عميد كلية تربية خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أنه يمكن للطلاب  فرق النقل إذا رسب أحدهم في الأبحاث يمكن أن يقوموا بتقديم بحث آخر، ولكن بعد أسبوعين أو ثلاثة أسابيع من إعلان النتيجة.


وأشار إلى أنه  يمكن للطالب إذا رسب ايضا في المرة الثانية يسمح له أن ينتقل بالمادة الي المرحلة العليا من الدراسة، منوها أنه بدأ تسليم الأبحاث يوم 31 مايو حتي 18 يونيو.

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وأكد عميد كلية تربية جامعة عين شمس أنه سيتم تقييم البحث المقدم من طلاب بواسطة لجنة تقييم خاصة بكل مقرر على أن يكون التقييم طبقا للمعايير وسيتم اختيار أبحاث بطريقة عشوائية لتحديد نسبة التشابه بين الأبحاث وبعضها، وإذا تم التشابه بين الأبحاث سوف يعرض الطالب نفسه إلي الرسوب .

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