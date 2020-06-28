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رياضة

رئيس المقاولون السابق: ضغوط الأهلي والزمالك في احتراف الناشئين غير متواجدة لدى الذئاب .. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:38 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
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حسن العمدة
أكد شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب السابق، أن طريقة احتراف ناشئي الأهلي والزمالك تختلف تمامًا عن ناشئي المقاولون بسبب الضغوط الكبيرة على اللاعبين. 


وأضاف رئيس المقاولون السابق في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق، أن ناشئي الأهلي والزمالك في حالة خروجهم للاحتراف؛ يكونون تحت ضغط كبير لتحقيق النجاح، والأمر يختلف مع الفرق الأخرى؛ لخروجهم للبحث عن هدف لتحقيقه لكونهم لاعبين غير معروفين، مثل ما حدث مع "صلاح والنني" في مشوار احترافهما.


ونوه إلى أنه ينصح ناشئي فرق الدوري المصري، التفكير بشكل إيجابي؛ في حالة تلقيهم عروض احتراف لأحد الأندية في الدوريات الأوروبية.


يذكر أن محمد صلاح أول لاعب مصرى فى التاريخ يتوج ببطولة الدورى الإنجليزى، وثانى لاعب عربى بعد الجزائرى رياض محرز.


وساهم الفرعون المصرى بشكل كبير في تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزى بعد غياب 30 عامًا، ونجح فى حصد 12 نقطة لليفربول خلال مشواره لهذا الموسم، من خلال أهدافه التي حسمت نتيجة بعض المباريات لصالح بطل الدوري الإنجليزي.

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