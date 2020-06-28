رئيس المقاولون السابق: ضغوط الأهلي والزمالك في احتراف الناشئين غير متواجدة لدى الذئاب .. فيديو

أكد شريف حبيب رئيس نادي المقاولون العرب السابق، أن طريقة احتراف ناشئي الأهلي والزمالك تختلف تمامًا عن ناشئي المقاولون بسبب الضغوط الكبيرة على اللاعبين.









وأضاف رئيس المقاولون السابق في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة "Ten" مع الإعلامي محمد فاروق، أن ناشئي الأهلي والزمالك في حالة خروجهم للاحتراف؛ يكونون تحت ضغط كبير لتحقيق النجاح، والأمر يختلف مع الفرق الأخرى؛ لخروجهم للبحث عن هدف لتحقيقه لكونهم لاعبين غير معروفين، مثل ما حدث مع "صلاح والنني" في مشوار احترافهما.









ونوه إلى أنه ينصح ناشئي فرق الدوري المصري، التفكير بشكل إيجابي؛ في حالة تلقيهم عروض احتراف لأحد الأندية في الدوريات الأوروبية.



