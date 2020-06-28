أهم الأخبار .. الرئيس يتفقد أكبر مستشفى عزل .. تسجيل 1168 إصابة بكورونا .. محامى سما المصرى يطعن على حكم حبسها

نشر موقع صدى البلد الإخباري عددا من الأخبار الهامة نستعرضها من خلال التقرير التالي:





الرئيس السيسى يتفقد أكبر مستشفى ميداني للعزل لمواجهة كورونا

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، تجهيزات القوات المسلحة للعزل الصحي في أرض المعارض، التي تحتوي على ،"مستشفيات ميدانية، وقاعات عزل بقوة اجمالية 4000 سرير، وسيارات إسعاف مجهزة، وطائرات الإسعاف الطبي الطائر.





اتحاد الكرة يعلن موعد استئناف بطولة الدوري المصري رسميا.. فيديو

أكد الإعلامي سيف زاهر أنه تم الإنتهاء من 90 % من جدول استئناف الدوري المصري وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن اتحاد الكرة حدد من 10 إلي 15 أغسطس المقبل موعدا لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.





الصحة: تسجيل 1168 اصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 88 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 403 من المصابين بـ فيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 17140 حالة حتى اليوم.

بعد أنباء حمل ياسمين عبد العزيز.. أول تعليق من أحمد العوضي

رد الفنان أحمد العوضي، على منشور زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز، عبر تطبيق إنستجرام، والتي علقت من خلاله على ظهورها بوزن زائد في أحدث ظهور لها، وأثارت الجدل حول حملها، وتصدرت بسببها مؤشرات البحث (تريند) على محرك جوجل.

سنطعن عليه.. محامى سما المصرى: حكم حبسها وتغريمها ليس نهائيا

قال عبدالرؤف محمود عمر محامى سما المصرى انه لا تعقيب على احكام القضاء المصرى وان الحكم بحبس موكلته 3 سنوات وتغريمها 300 ألف جنيه ليس نهائيا وسيتم الطعن عليه.

بـ 2000 جنيه.. إيفا فارما: مصاب كورونا يحتاج 11 أمبولا من ريمديسيفير

قال الدكتور أحمد عليوة، مدير العلاقات العامة بشركة إيفا فارما، المصنعة لدواء ريمديسيفير، أنه تم توقيع اتفاقية مع شركة جلياد العالمية لتصنيع دواء ريمديسيفير وتوزيعه في 126 دولة بجانب مصر.

الإعلامية آية عبد الرحمن تعلن شفاءها من فيروس كورونا

أعلنت الإعلامية آية عبدالرحمن، المذيعة بقناة إكسترا نيوز، شفاءها من فيروس كورونا المستجد عقب إصابتها مؤخرًا.

السودان.. مقتل سجين وإصابة 4 في محاولة هروب جماعي

أعلنت شرطة السودان مقتل سجين وإصابة 4 آخرين في أحداث تمرد بسجن بورتسودان القومي شرق البلاد.