مساعد كوبر يشرح تفاصيل أزمة محمد صلاح مع الاتحاد خلال مونديال روسيا.. فيديو

كشف محمود فايز المدرب المساعد لـ هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لـ المنتخب الأول عن سر أزمة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب مع اتحاد الكرة السابق أثناء مشاركة الفراعنة بـ كأس العالم روسيا 2018 .









وأكد محمود فايز في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " لم يضع ضوابط محددة لعلاقه الشركة الراعية مع اللاعبين، حيث حددت امكانية استغلال الشركة لصور 4 لاعبين أو أكثر على أي من الدعاية للمنتخب، مشددا على أن الشركة وضعت صوره لـ محمد صلاح منفردة في مقدمة الطائرة، وهو ما تسبب في أزمة كبرى لـ صلاح مع شركة الاتصالات الأخرى المتعاقد معها.









وأضاف أن الصدمة الكبرى التي واجهت المنتخب هي إصابة محمد صلاح بخلع في الكتف، مشددا أن صلاح لم يكن ليشارك في أي من مباريات المنتخب بكأس العالم، ولكن رغبته الأكيدة في المشاركة، بالإضافة للمجهود الجبار من محمد أبو العلا طبيب المنتخب ساهمت في مشاركته في المبارتين الأخيرتين.









وأضاف أن الأزمة الأخرى كانت أزمة عبدالله السعيد مع الأهلي وانضمامه للدوري الفنلندي، والذي لم يكن يشارك مطلقا، بالإضافة لانشغال ذهنه بأزمته مع الفريق الأحمر.









وأكمل أن الجهاز الفني للمنتخب وقتها كان في حالة يرثى لها بسبب عبدالله السعيد وإصابة محمد صلاح.





وتابع أن محمد صلاح كان يرغب في المشاركة بمباراة أورجواي، ولكن حالته الصحية حالت دون ذلك، مشددا على أن الجميع كانت لديهم رغبة في تقديم أداء جيد، ولكن الظروف كانت صعبة.





وأكمل أن المنتخب غاب عن كأس العالم لأكثر من 28 عاما، وهو الأمر الذي قلل من خبرات الجميع في التعامل مع الأمر.