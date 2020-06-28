AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مساعد كوبر يشرح تفاصيل أزمة محمد صلاح مع الاتحاد خلال مونديال روسيا.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:34 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
Advertisements
ياسمين تيسير
كشف محمود فايز المدرب المساعد لـ هيكتور كوبر المدير الفني الأسبق لـ المنتخب الأول عن سر أزمة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب مع اتحاد الكرة السابق أثناء مشاركة الفراعنة بـ كأس العالم روسيا 2018 .


وأكد محمود فايز في تصريحات لقناة " اون تايم سبورت 2" أن الاتحاد الدولي لكرة القدم " الفيفا " لم يضع ضوابط محددة لعلاقه الشركة الراعية مع اللاعبين، حيث حددت امكانية استغلال الشركة لصور 4 لاعبين أو أكثر على أي من الدعاية للمنتخب، مشددا على أن الشركة وضعت صوره لـ محمد صلاح منفردة في مقدمة الطائرة، وهو ما تسبب في أزمة كبرى لـ صلاح مع شركة الاتصالات الأخرى المتعاقد معها.


وأضاف أن الصدمة الكبرى التي واجهت المنتخب هي إصابة محمد صلاح بخلع في الكتف، مشددا أن صلاح لم يكن ليشارك في أي من مباريات المنتخب بكأس العالم، ولكن رغبته الأكيدة في المشاركة، بالإضافة للمجهود الجبار من محمد أبو العلا طبيب المنتخب ساهمت في مشاركته في المبارتين الأخيرتين.


وأضاف أن الأزمة الأخرى كانت أزمة عبدالله السعيد مع الأهلي وانضمامه للدوري الفنلندي، والذي  لم يكن يشارك مطلقا، بالإضافة لانشغال ذهنه بأزمته مع الفريق الأحمر.


وأكمل أن الجهاز الفني للمنتخب وقتها كان في حالة يرثى لها بسبب عبدالله السعيد وإصابة محمد صلاح.
 

وتابع أن محمد صلاح كان يرغب في المشاركة بمباراة أورجواي، ولكن حالته الصحية حالت دون ذلك، مشددا على أن الجميع كانت لديهم رغبة في تقديم أداء جيد، ولكن الظروف كانت صعبة. 

وأكمل أن المنتخب غاب عن كأس العالم لأكثر من 28 عاما، وهو الأمر الذي قلل من خبرات الجميع في التعامل مع الأمر.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

المهدي سليمان: حارس المنتخب دائما من الأهلي أو الزمالك.. وأحمد ناجي لم يجرؤ على التغيير.. فيديو

مروان محسن: أنا ولاعبو المنتخب لم ننم ليلة مباراة أورجواي.. فيديو

صلاح لا يتحمل نتيجة مونديال روسيا.. مدرب أحمال المنتخب السابق: قاتلنا من أجل كأس العالم.. فيديو

ترشيحاتنا

تمنع الرحمة وإجابة الدعاء.. الجندي: مصيبة يفعلها 75% من الناس

ترتيب الدوري الإسباني بعد انتهاء الجولة 32

بعد عودة الحياة لطبيعتها.. احذر 12 مخالفة تعرض محلك للإغلاق بالقانون

بعد تصريحه «أنا أفضل من فان دايك» .. صحيفة إنجليزية تسخر من إبراهيم سعيد

بُني في سقطة من الزمن.. محافظ سوهاج: برج جرجا لا يصلح للسكن

تطورات جديدة.. تأجيل اجتماع مجلس إدارة الزمالك الطارئ 48 ساعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خرج مشلولا من أطول فترة عزل.. شفاء مصاب كورونا بعد دخوله في غيبوبة 3 أشهر | فيديو

حريق ضخم .. مشجعو ليفربول يدمرون شعار فريقهم | فيديو

أحلى من المحلات.. طريقة تحضير البقلاوة في المنزل