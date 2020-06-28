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أخبار العالم

مقتل 6 عناصر من ميليشيات موالية لـ إيران بالقرب من حدود العراق

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:47 ص
صدى البلد
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حسام رضوان
ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن 6 عناصر من ميليشيات موالية لإيران قتلوا في شرق سوريا قرب الحدود مع العراق في غارات جوية استهدفت أمس السبت مواقعهم ومواقع لقوات النظام التي يدعمونها.

وقال المرصد إن العناصر الـ6 بينهم 4 سوريين قتلوا جراء الغارات التي يعتقد أنها إسرائيلية التي استهدفت مواقع النظام والمليشيات الإيرانية في قرية العباس في ريف مدينة البوكمال شرق دير الزور.

جاء ذلك بعد غارات إسرائيلية يوم الثلاثاء الماضي استهدفت جنوب سوريا وشرقها، وأسفرت عن مقتل جنديين سوريين و5 مقاتلين موالين للرئيس بشار الأسد، بحسب وصف المرصد.

وكثّفت إسرائيل في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني. 

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