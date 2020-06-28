جماهير ليفربول ترشق الشرطة بالزجاجات الفارغة .. فيديو

اندلعت اشتباكات بين جمهور «ليفربول» الذي بلقب الدوري الإنجليزي بعد غياب 30 عامًا، والشرطة، بعدما ارتكب المشجعون العديد من الفظائع خلال الاحتفالات في شوارع لندن.









تكشف اللقطات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي اشتباكات بين الضباط الذين ارتدوا الدروع والخوذ مع المحتفلين أمام مجمع شقق في طريق هارو بمدينة كينسال.





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ألقى المحتفلون زجاجات ومواد أخرى صلبة على شرطة مكافحة الشغب، كما تم تصوير الحاضرين وهم يقفزون فوق عرباتهم منتهكين قواعد التباعد الاجتماعي لفيروس كورونا المستجد.









قابل المحتفلون الشرطة بالعداء حيث رفض الناس المغادرة عندما طلبوا منهم ذلك، وبمجرد أن انتهى رجال الأمن من تفريق الحشود في نهاية المطاف.







