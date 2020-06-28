التمس المشورة.. نصائح للحد من ضغوط العمل

يشعر الكثير من الأشخاص بالتوتر نتيجة لضغط العمل وهذا أمر طبيعي، خاصةً إذا كان العمل مليء بالمشاحنات والمشاكل الكثيرة.. تعلم كيف تخفف على نفسك ضغط العمل بالخطوات التالية.





كشف موقع هيلثي عن أفضل الطرق للحفاظ على صحتك النفسية خلال ضغط العمل.





1- كن على دراية بكيفية تأثير العمل على قدراتك العقلية والجسدية

يمكن أن يؤدي التعرض طويل الأمد للضغط غير المُدار إلى تأثير سلبي على جسمك وعلى صحتك العقلية.







علامات الإجهاد فى العمل

إليك نظرة على بعض علامات الإجهاد الخفية:

انخفاض الطاقة أو التعب

الصداع

الأرق

تغيرات في الشهية

مشاكل في الجهاز الهضمي

سرعة دقات القلب

التعرق

احترام متدني للذات

فقدان الدافع الجنسي

أمراض متكررة





2. اكتب الضغوطات الخاصة بك

احتفظ بدفتر لمدة أسبوع لتتبع محفزات التوتر وردود أفعالك تجاهها. تأكد من تضمين الأشخاص والأماكن والأحداث التي أعطتك استجابة جسدية.







3. خذ وقتًا لإعادة الشحن

عليك أخذ فترات قصيرة بعض دقائق لإعادة طاقتك.







4. اصقل مهاراتك في إدارة الوقت

حاول إعداد قائمة أولويات في بداية أسبوع العمل عن طريق إعداد المهام وترتيبها حسب الأهمية.





5. ازن عملك وحياتك الشخصية

التواجد على مدار الساعة سيحرقك بسهولة. من المهم وضع حدود واضحة بين عملك وحياتك المنزلية لمساعدتك على تجنب الضغط المحتمل.





6. أعد تقييم الأفكار السلبية



عندما تشعر بالقلق والقلق المزمن لفترة طويلة من الزمن، قد يميل عقلك إلى القفز إلى استنتاجات وقراءة في كل موقف مع عدسة سلبية.





7. الاعتماد على شبكة دعم قوية

ابق على اتصال مع الأصدقاء وأفراد العائلة الموثوق بهم للمساعدة في التعامل مع مواقف العمل المجهدة.





8. اعتنى بنفسك

تخصيص وقت للرعاية الذاتية أمر لا بد منه إذا وجدت نفسك بانتظام تشعر بالإرهاق من العمل. وهذا يعني إعطاء الأولوية للنوم، وتخصيص وقت للتسلية، والتأكد من أنك تأكل طوال اليوم.





9. تعلم تقنيات الاسترخاء

يمكن أن يساعدك التباطؤ المقصود والوعي بمحيطك على الاسترخاء طوال الأسبوع. التأمل، التنفس العميق وتمارين، والذهن عمل كل لتهدئة القلق الخاص بك.





ابدأ بأخذ بضع دقائق كل يوم للتركيز على التواجد والاستمتاع بنشاط بسيط - سواء كان ذلك لمسافة قصيرة حول الحديقة أو الاستمتاع بتناول وجبة في مكتبك.





اجعلها عادة

إليك بعض الطرق الأخرى لبناء الذهن في روتينك اليومي:

توقف مؤقتًا لبضع لحظات قبل بدء يوم عملك وحدد نيتك.





10. ابق خارج مكتب الثرثرة

يمكن أن يؤثر الصراع في مكان العمل بشكل كبير على سلامتك العاطفية. حاول تجنب المشاركة في مواقف ثرثرة.

إذا كنت تعلم أن أحد زملائك عرضة للثرثرة بشكل خاص ، فابحث عن طريقة لقضاء وقت أقل معهم أو توجيه المحادثة إلى مواضيع أكثر أمانًا.





11. اترك الكمالية فى العمل

إذا وجد نفسك تعمل لساعات إضافية تتقن تقريرًا انتهيت منه قبل أيام، فقد يكون الوقت قد حان لاتخاذ خطوة للوراء والتفكير.





في حين أن الكمالية لها بعض الفوائد الإيجابية، إلا أنها يمكن أن تكون مرهقة للغاية وتؤدي إلى الإرهاق.





12. اذهب في إجازة

متابعة العمل عن بعد تفيد فى بعض الأوقات وتقلل ضغط العمل.





13. اتصل بمشرفك

يمكن أن يساعد الحصول على الدعم من مديرك في تخفيف مشاعر الإرهاق بشكل ملحوظ.





14. التماس المشورة

لا تحتاج إلى حالة صحية نفسية لمحاولة العلاج. الشعور بالإرهاق في العمل سبب وجيه تمامًا للتواصل للحصول على مزيد من المساعدة والدعم.