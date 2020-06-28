بعد إطلاق مبادرة دراجتك صحتك.. ما فوائد قيادة الدراجات بشكل مستمر على الصحة العامة

فى ظل عودة الحياة لطبيعتها واتخاذ الحكومة قرار التعايش مع كورونا؛ أعلن وزير الشباب والرياضة عن اطلاق مبادرة "دراجتك.. صحتك"، وتوفيرها باسعار منخفضة عن الأسواق، وذلك لمساعدة المواطنين فى الوقاية من كورونا وتجنب التكدث فى المواصلات العامة ورفع اللياقة البدنية والمناعة.





ولممارسة قيادة الدراجات بشكل مستمر، عدد كبير من الفوائد على الصحة العامة، نرصد ابرزها وفقا لما ذكره موقع " betterhealth " .





• زيادة لياقة القلب والأوعية الدموية وحمايتهما من الامراض

• زيادة قوة ومرونة العضلات

• تحسين حركة المفاصل

• انخفاض مستويات الإجهاد .

• تحسين تنسيق الجسم والقاوم

• تساعد فى تقوية العظام

• تخفض مستويات الدهون في الجسم

• الوقاية أو إدارة المرض

• تقلل القلق والاكتئاب وتحسن الحالة المزاجية.



