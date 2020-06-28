باستثناء رحلات إعادة العالقين.. السودان يقرر تمديد إغلاق مطار الخرطوم لمدة أسبوعين

أعلن الطيران السوداني، اليوم الأحد، تمديد إغلاق مطار العاصمة أمام حركة الطيران أسبوعين آخرين.









ووفقا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، قال المتحدث باسم سلطة الطيران المدنى إن "تجديد الإغلاق سيبدأ اعتبارا من الساعة الثانية من صباح اليوم، الأحد، ويستمر حتى الساعة الثانية من صباح الأحد 12 يوليو المقبل".









وأضاف أن القرار استثنى رحلات إعادة السودانيين العالقين بالخارج ورحلات البضائع المجدولة والإضافية ورحلات المساعدات الإنسانية والدعم الفني والإنساني.









وتابع: "كما استثنى أيضا رحلات الشركات العاملة في حقول البترول ورحلات إجلاء الرعايا الأجانب من السودان".









في سياق منفصل، فرضت السلطات السودانية إجراءات صارمة في العاصمة الخرطوم في محاولة لمنع حدوث أعمال عنف في احتجاجات سلمية في ذكرى مظاهرات 30 يونيو 2019، والتي أسفرت عن عزل الرئيس السابق عمر البشير.







