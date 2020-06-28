وسط إجراءات احترازية .. انطلاق امتحان الديناميكا لطلاب الثانوية العامة بالغردقة

بدأ منذ قليل طلاب الثانوية العامة قسم علم رياضة بمحافظة البحر الأحمر امتحان مادة الديناميكا وسط تأمينات مكثفة من قبل رجال الشرطة وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، حيث لم يسمح لأى طالب أو مراقب من دخول لجان الامتحانات إلا بعد التعقيم وارتداء الكمامة، لأداء امتحان مادة الديناميكا.

وكان اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر قد أصدر توجيهًا عامًا لرؤساء الوحدات المحلية ، ومدير مديرية التربية والتعليم بشأن منع وجود أية تجمعات للمواطنين أو أهالى الطلاب خارج مقار لجان أداء إمتحانات شهادة الثانوية العامة بدائرة المحافظة وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وكافة الجهات المعنية، مشددًا على توفير جو آمن وهادئ في محيط تلك المقار وتحقيق أعلى درجات الأمان لأبنائنا الطلاب للوصول بهم إلى بر الأمان خلال تلك المرحلة وإتخاذ الإجراءات القانونية فور حدوث أية مخالفات أو تجاوزات .

يأتى هذا في إطار توجيهات محافظ البحر الاحمر بالحفاظ على صحة وسلامة المواطنين في ظل تداعيات انتشار فيروس كورونا والحد من انتشار العدوى وضرورة انتظام سير عملية امتحانات الشهادة الثانوية، كما شدد على رفع تجمعات القمامة بالمناطق المحيطة بالمدارس وانتظام عمليات التطهير والتعقيم بالمدارس قبل وبعد أداء الامتحانات والتأكيد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامة الطلاب.

وقال هشام منير مدير عام التربية والتعليم بالبحر الأحمر، إن المديرية تعاقدت مع إحدى الشركات المتخصصة في مجال التعقيم، وذلك لتعقيم وتطهير جميع اللجان قبل بدء الامتحانات وأيضا مع نهاية كل مادة، موضحًا أنه يتم تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة طبقًا لتوجيهات الوزارة.





وقال "منير": إن هناك 16 لجنة أساسية بجانب 8 لجان احتياطية، مشيرًا إلى أن عدد الطلاب والطالبات الذين يؤدون الامتحانات 2632 طالبا وطالبة.