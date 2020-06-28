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تعليم

باتخاذ الإجراءات الاحترازية.. الهندسة الإلكترونية بمنوف تنهي استعداداتها لامتحانات الفصل الدراسي الثاني

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:15 م
عميد كلية الهندسة
عميد كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف
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محمد أمين
أكد الدكتور أيمن السيد عميرة، عميد كلية الهندسة الإلكترونية بمنوف جامعة المنوفية، أنه تم وضع خطة بالكلية لاتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية، وذلك قبل وأثناء وبعد أداء الامتحانات للحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والمراقبين والملاحظين.




وقال عميد الكلية إنه تم عقد اجتماعات مع المراقبين والملاحظين وأعضاء الكنترول للتأكيد على جميع الشروط والاحتياطات الواجب اتباعها قبل وأثناء وبعد انتهاء اللجان، ومنها الالتزام والتواجد باللجان قبل أداء الامتحان بوقت كافٍ، والتشديد على ارتداء الكمامات سواء للطالب أو المراقب أو الملاحظ.


وأكد الدكتور فتحى عبد السميع، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، على جميع الطلاب الحضور قبل موعد الامتحان بساعة حتى يتم الكشف عليهم، وتقسيم الطلاب على البوابات وترك مسافة متر بين كل طالب والآخر، كما تم تشكيل فريق عمل طبي لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة وعمل لجنة خاصة لفرز الطلاب فى حالة وجود اشتباه أو شعور بالتعب لتتولى الإدارة الطبية التعامل معها.


ودعا عميد الكلية الطلاب والطالبات إلى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية خلال فترة الامتحانات، مؤكد أن الكلية وضعت كل سبل تأمين الطلاب خلال فترة الامتحانات.
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